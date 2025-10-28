Inšpektorji prepovedali pobiranje vstopnine v Blejskem Vintgarju Društvo mora odstraniti tudi nezakonito zgrajene jeklene brvi in sanitarni objekt STA

28. 10. 2025

Soteska Vintgar

© vintgar.si

Pristojni inšpektorji so Turističnem društvu (TD) Gorje prepovedali pobiranje vstopnine za ogled Blejskega Vintgarja, prav tako mora društvo odstraniti nezakonito zgrajene jeklene brvi in sanitarni objekt, poroča portal Necenzurirano. Rok za odstranitev je april 2026.

Iz odločbe gradbenega inšpektorata, ki so jo pridobili na portalu, izhaja, da je društvo brez gradbenega dovoljenja izvedlo prizidavo dveh jeklenih brvi k obstoječi brunarici, ki stoji na vhodu v sotesko. Ob tem je zgradilo še sanitarni objekt z nadstreškom.

TD Gorje, ki ga vodi nekdanji minister za zdravje Janez Poklukar, so odredili takojšnjo ustavitev vseh gradbenih del, odstranitev jeklenih brvi in sanitarnega objekta. Če do aprila 2026 tega ne bo naredilo društvo, bo sledila prisilna izvršba. Za rušenje bi v tem primeru poskrbela država, račun pa poslala društvu.

V turističnem društvu so se po poročanju portala zagovarjali, da je šlo le za manjšo rekonstrukcijo vstopne točke, izvedeno v skladu z odredbo ministra o omejitvah obiskovanja Vintgarja iz leta 2023. Prav tako so navedli, da je sanitarni objekt tam stal že od leta 1985, sami pa so le začeli postopek legalizacije.

Že maja je inšpektorat za naravne vire in rudarstvo, ki prav tako sodi pod okrilje ministrstva za naravne vire in prostor, TD Gorje prepovedal zaračunavanje vstopnine v soteski Vintgar.

Izredni pregled so opravili junija 2024. Predstavnika društva sta jim pojasnila, da že več kot 130 let skrbijo za urejenost soteske, varnost obiskovalcev in vzdrževanje poti, z vstopnino pa pokrivajo le stroške vzdrževanja, vodenja, parkiranja in avtobusnih prevozov.

Inšpektorat je medtem iz uradnih evidenc ugotovil, da TD Gorje nima veljavne koncesije, kot to določa zakon o Triglavskem narodnem parku, da je bil postopek za sklenitev skrbniške pogodbe nad Vintgarjem, objavljen julija 2024, decembra istega leta zaustavljen in da torej ni pravne podlage za zaračunavanje vstopnine.

Društvo je sicer večkrat zaprosilo za podaljšanje rokov za predložitev dokazil. Inšpektor je rok enkrat podaljšal, nato pa nadaljnje prošnje zavrnil, ker je po poročanju portala ocenil, da društvo zavlačuje s postopkom, saj da je z ugotovitvami seznanjeno že od junija 2024, dokazov, ki bi spremenili dejansko stanje, pa ni predložilo.

Inšpektorat je zato izdal odločbo, s katero je TD Gorje prepovedal pobiranje vstopnine, in sicer v 90 dneh od prejema odločbe, dokler ne pridobi ustreznega dovoljenja ali koncesije. Kdaj so v društvu uradno prejeli odločbo, ni znano. Od njene izdaje je sicer minilo že več kot 160 dni, pri čemer društvo še naprej neovirano zaračunavava vstopnino, ki se je letos zvišala z 10 na 15 evrov.

Turističnemu društvu po poročanju portala grozi, da bo v Vintgarju izgubilo nadzor nad Blejskim Vintgarjem. Javni zavod Triglavski narodni park je namreč poleti objavil javni razpis za upravljanje soteske, na katerem je najugodnejšo ponudbo oddala Občina Gorje.