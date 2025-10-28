Hrvaška bo v šolah prepovedala mobilne telefone V EU se vse več držav odloča za omejitev uporabe telefonov v šolah STA

28. 10. 2025

V osnovnih šolah na Hrvaškem bo z drugim šolskim polletjem začela veljati prepoved uporabe mobilnih telefonov tako med poukom kot med odmori, so v ponedeljek napovedali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mlade. Številne šole so prepoved že uvedle, med njimi tudi skoraj vse osnovne šole v Zagrebu.

Prepoved bo ministrstvo uvedlo s spremembo pravilnika o pedagoških ukrepih. Učenci bodo mobilne telefone lahko uporabili samo v izrednih primerih, kot so zdravstvene potrebe ali v izobraževalne namene.

Za srednje šole prepoved ne bo veljala, ampak bodo po navedbah ministrstva zanje iskali drugačen model.

Novi pravilnik bo predvidoma začel veljati po zimskih počitnicah. Za hrvaško javno radiotelevizijo HRT ga je v ponedeljek komentiral tudi minister za znanost, izobraževanje in mlade Radovan Fuchs.

"Do zdaj so se pojavljale vse mogoče dileme: ali lahko nekdo nekomu vzame telefon ali ne, pa nato vključevanje odvetnikov in podobno. S tem pristopom želimo vse to dokončno preprečiti."

"Do zdaj so se pojavljale vse mogoče dileme: ali lahko nekdo nekomu vzame telefon ali ne, pa nato vključevanje odvetnikov in podobno. S tem pristopom želimo vse to dokončno preprečiti," je dejal.

Mesto Zagreb je že v začetku septembra izdalo priporočilo osnovnim šolam, naj prepovejo uporabo mobilnih telefonov tako med poukom kot med odmori. Prepoved je uvedlo okoli 100 od 111 osnovnih šol v hrvaški prestolnici.

Prepoved po navedbah mestnih oblasti že daje rezultate. To je pokazala tudi anketa, na katero se je odzvalo 106 šol, ki po besedah namestnice zagrebškega župana Danijele Dolenac poročajo o večji medsebojni povezanosti učencev, kakovostnejšem pouku in zmanjšanju spletnega nasilja.

V EU se vse več držav odloča za omejitev uporabe telefonov v šolah, saj menijo, da ti negativno vplivajo na učence. V ospredju prizadevanj za strožjo omejitev je Italija, ki je maja dala pobudo, da bi prepoved uporabe mobilnih telefonov v šolah priporočili na ravni EU.