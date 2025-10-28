Predsednica republike / »Le tako bomo lahko zagotovili varno sobivanje vseh« Nataša Pirc Musar po sobotnem napadu za odgovorno ukrepanje in proti populizmu STA

28. 10. 2025

Predsednica republike Nataša Pirc Musar na obisku v romskem naselju Lepovče pri Ribnici

Izredna seja DZ, ki jo je po sobotnem napadu v Novem mestu zahtevala predsednica republike Nataša Pirc Musar, bo v ponedeljek, so za STA potrdili v kabinetu predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič. Pirc Musar bo tedaj nagovorila poslance. Ti se bodo isti dan na še eni izredni seji seznanili z odstopoma ministrov Andreje Katič in Boštjana Poklukarja.

Dnevni red izredne seje, za katero je zahtevo za sklic Pirc Musar v DZ posredovala v nedeljo po sobotnem napadu, v katerem je umrl 48-letni Novomeščan, predvideva le nagovor predsednice republike poslancev.

Pirc Musar je sicer v zahtevi za sklic seje zapisala, da so "potrebni hitrejši in odločnejši sistemski ukrepi ter s tem zakonodajne spremembe, saj bomo le tako zagotovili mirno in varno sobivanje vseh prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije".

Ključni namen izredne seje, ki jo predlaga predsednica republike, je vsebinska razprava s strokovnimi argumenti in predlogi, ki bodo omogočili hitrejše sprejemanje nujno potrebnih ukrepov, so navedli v njenem uradu. "Populizem tega prebivalkam in prebivalcem ne bo prinesel - odgovorno ukrepanje pač," je dodala Pirc Musar.

Pirc Musar bo možnost nagovoriti DZ na lastno pobudo, ki ji jo daje poslovnik DZ, izkoristila tretjič v svojem mandatu na čelu države. Doslej je poslance nagovorila po enkrat na leto in spregovorila o aktualnem stanju v državi in svetu. Kot je namreč dejala že ob nastopu mandata, želi vsako leto ob koncu leta nagovoriti državni zbor.

Po nagovoru predsednice republike, ki je predviden za ponedeljek ob 12.30, se bodo poslanci sestali na sicer že predvideni izredni seji DZ, na kateri bodo obravnavali predlagan vladni interventni ukrep štirimesečnega podaljšanja veljavnosti letnih elektronskih vinjet. Omenjena seja se bo torej začela kasneje, kot je bilo sprva predvideno, na njej pa se bodo poslanci seznanili tudi z odstopoma ministrice za pravosodje Katič in ministra za notranje zadeve Poklukarja. Oba sta svoj odstop premierju Robertu Golobu ponudila po sobotnem dogodku.

S seznanitvijo poslancev bo ministroma funkcija prenehala. Predsednik vlade mora nato v desetih dneh predlagati novega ministra ali obvestiti DZ, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru.

Po sobotnem dogodku je policija za zdaj v zvezi s tem prijela 21-letnega osumljenca, pripadnika romske skupnosti, preiskovalni sodnik pa mu je v ponedeljek odredil pripor. Dogodek je šokiral javnost v Novem mestu in drugod po državi ter povzročil tudi politični pretres. Odstopila sta dva ministra, opozicija pa k odstopu poziva celotno vlado. Ta se je lotila priprave radikalnih ukrepov, ki jih je po nedeljskem obisku v Novem mestu napovedal premier Golob. Predstavili jih bodo že danes na izredni seji novomeškega občinskega sveta, ki se je bodo ob predsedniku vlade udeležili tudi nekateri pristojni ministri.