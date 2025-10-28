Netanjahu vojski ukazal napade na Gazo Izraelski premier obtožil Hamas, da krši premirje STA

28. 10. 2025

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes vojski ukazal takojšnje silovite napade na Gazo in obtožil palestinsko islamistično gibanje Hamas, da krši premirje. Po sestanku varnostnega kabineta je Netanjahu vojski ukazal, naj "takoj izvede silovite napade na Gazo," so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz njegovega kabineta.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je sporočil, da je Hamas danes napadel izraelske vojake v Gazi. Za napad in kršitev sporazuma o vrnitvi talcev bodo plačali "visoko ceno", je zagrozil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael je danes Hamas znova obtožil kršenja mirovnega dogovora, potem ko je palestinsko gibanje v ponedeljek predalo posmrtne ostanke še enega izraelskega talca, za katerega Izrael trdi, da pripadajo truplu talca, ki ga je izraelska vojska iz Gaze vrnila pred približno dvema letoma.

"To je očitna kršitev" sporazuma o premirju, ki je bil dosežen pod okriljem ameriškega predsednika Donalda Trumpa, so sporočili iz Netanjahujevega kabineta.

Sporazum predvideva, da bo Hamas Izraelu vrnil vse preostale talce, vključno s posmrtnimi ostanki umrlih. Ob uveljavitvi dogovora v začetku oktobra ja Hamas Izraelu predal 20 še živečih talcev, doslej pa je vrnil posmrtne ostanke 15 od skupno 28 talcev.

"To je očitna kršitev sporazuma o premirju, ki je bil dosežen pod okriljem ameriškega predsednika Donalda Trumpa."

Hamas zatrjuje, da ima težave pri iskanju preostalih posmrtnih ostankov, saj je Gaza popolnoma uničena. Egipt je ob privoljenju Izraela v nedeljo v Gazo poslal delavce s težko gradbeno mehanizacijo, ki pomagajo pri njihovem iskanju.

Palestinsko gibanje je pred tem danes sporočilo, da bodo drevi vrnili posmrtne ostanke še enega od umrlih izraelskih talcev, vendar pa je nato predajo preložilo. Predajo, ki je bila predvidena za danes, bomo prestavili zaradi izraelskih kršitev premirja, je sporočilo oboroženo krilo Hamasa.

Hamas je danes znova zavrnilo trditve izraelskih oblasti in družin talcev, da natančno vedo, kje se nahajajo preostali posmrtni ostanki, in zatrdilo, da jih ne morejo najti, ker so številne lokacije v Gazi zaradi uničenja po izraelskem bombardiranju popolnoma neprepoznavne.