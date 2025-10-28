Novo mesto / Izredna seja in množica ljudi Na seji občinskega sveta tudi delegacija iz Ljubljane s premierjem Robertom Golobom STA

28. 10. 2025

V Novem mestu se je začela izredna seja občinskega sveta, sklicana po tragičnih dogodkih, ko je v napadu pripadnika romske skupnosti umrl krajan. Pred občino se je zbrala velika množica ljudi. Na sejo je prišla tudi delegacija iz Ljubljane s premierjem Robertom Golobom, ki bo predstavil ukrepe za reševanje romskih vprašanj.

Ljudje so se na Glavnem trgu začeli zbirati že kakšno uro pred izredno sejo, ki se je začela ob 17. uri. Po nekaterih ocenah naj bi se zbralo nekaj tisoč ljudi.

Mnogi so oblečeni v črno, nosijo majice in kape z napisi Pravica za Acota, kot so klicali umrlega, ter #VsismolahkoAco. S transparenti sporočajo, da njegova smrt ne sme biti zaman in še: Če te to ne razjezi, nisi dovolj pozoren ter Dovolj je bilo! Na umrlega so se spomnili tudi z minuto molka. Na vhodih na Glavni trg prijatelji umrlega zbirajo prostovoljne prispevke za njegovo družino.

Po vsem Novem mestu, predvsem pa v ožjem središču, je mogoče opaziti močno prisotnost policije, ki varuje dogodek. S Policijske uprave Novo mesto so že dopoldne sporočili, da bo policija za zagotavljanje varnosti ter spremljanje in dokumentiranje policijskih postopkov ter morebitnih kršitev javnega reda in miru uporabljala tehnična sredstva za snemanje dogajanja.

Sejo občinskega sveta lahko zbrani na Glavnem trgu v živo spremljajo preko velikega zaslona. Prvi je zbrane na seji nagovoril novomeški župan Gregor Macedoni, sledili so drugi župani regije. Seje se namreč udeležuje več kot 20 županj in županov iz jugovzhodne Slovenije in Posavja. Župani opozarjajo, da se razmere v jugovzhodni Sloveniji poslabšujejo iz dneva v dan, ob čemer izpostavljajo porast kaznivih dejanj. Od vlade nemudoma zahtevajo sistemske spremembe.

Seje se udeležuje tudi premier Robert Golob in nekateri člani vlade. Na seji naj bi premier predstavil, kot je napovedal, radikalne ukrepe za reševanje romskih vprašanj, ki jih občine jugovzhodne Slovenije in Posavja zahtevajo že dlje časa.

Goloba spremljajo minister za notranje zadeve v odstopu Boštjan Poklukar ter generalni direktor policije Damjan Petrič, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ministrica za pravosodje v odstopu Andreja Katič, minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj, generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Helbl in v. d. direktorice Urada za narodnosti Danica Polak Gruden. Udeležbo na seji so potrdili tudi predstavniki vrhovnega sodišča in vrhovnega državnega tožilstva.

Novomeški župan Gregor Macedoni je izredno sejo sklical zaradi zaskrbljujočega poslabšanja varnostnih razmer v jugovzhodni Sloveniji. Povod je bila nasilna smrt 48-letnika, ki je v novomeški klub v soboto ponoči prišel po sina, pri tem pa ga je smrtno poškodoval 21-letnik, sicer pripadnik romske skupnosti.

