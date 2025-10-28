Golob napovedal večja pooblastila policije in ostrejšo kaznovalno politiko Šutarjev zakon, imenovan po umrlem Novomeščanu STA

28. 10. 2025

Premier Robert Golob je danes napovedal sprejetje posebnega zakona, imenovanega po umrlem Novomeščanu, ki bo med drugim prinesel dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih. Napovedal je še zaostritev kaznovalne politike za povratnike, omogočenje izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.

Premier je na izredni seji novomeškega občinskega sveta, ki so jo sklicali po sobotnem napadu, po katerem je umrl krajan, napovedal paket ukrepov na področjih zagotavljanja varnosti, kaznovalne politike in socialne politike.

"Ne želimo loviti posameznikov, želimo pa na varnostno tveganih območjih zagotoviti, da se tam vzpostavi red in mir in da se iz njih izkoreninijo tako orožje, kot mamila in tudi premoženje, ki mu nihče ne zna povedati izvora."

Ukrepe bodo strnili v tako imenovani Šutarjev zakon, ki ga bodo poimenovali po umrlem Alešu Šutarju. Po premierjevih besedah zato, da ne "bomo nikoli pozabili, kaj je bila tista točka preloma, ki je celo državo prisilila, da se do nasilja začne obnašati drugače".

Na področju varnosti je tako med drugim napovedal "bistveno večja" pooblastila policiji, zlasti za izvajanje racij ter nadzor nad ogroženimi in varnostno tveganimi območji. "Ne želimo loviti posameznikov, želimo pa na varnostno tveganih območjih zagotoviti, da se tam vzpostavi red in mir in da se iz njih izkoreninijo tako orožje, kot mamila in tudi premoženje, ki mu nihče ne zna povedati izvora," je izpostavil Golob.

Vlada bo tako pripravila tudi ukrepe za hitrejši in lažji zaseg premoženja neznanega izvora, pri čemer bo Finančna uprava skupaj s policijo izvajala temeljite preglede na tem področju.

Vlada namerava zaostriti tudi kaznovalno politiko, ta bo za povratnike "radikalno zaostrena", je dejal premier. Prav tako bo vlada zvišala kazni, še posebej za kazniva dejanja z elementi nasilništva, zlasti nasilništva v skupinah. Ukrepi ne bodo veljali le za Dolenjsko, pač pa za celotno Slovenijo, je poudaril.

Zaostreni bodo tudi ukrepi socialne politike, med drugim bodo mogoče izvršbe na socialne pomoči, ukinjen bo otroški dodatek za mladoletne matere, saj ne želijo finančno spodbujati mladoletnega starševstva. Prav tako pa bodo omejili tudi socialno pomoč oz. prejemke za povratnike prekrškov in kaznivih dejanj.

Vlada je že popoldne na dopisni seji sklenila vpoklicati pomožne policiste, ki bodo do konca leta lahko pomagali tam, kjer bo treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov, ki bodo prerazporejeni na jugovzhod države.

Golob je sicer zvečer ocenil, da je državni aparat povsem odpovedal, dodatne dodatne policijske enote pa bodo v jugovzhodni Sloveniji, dokler bo treba.

O naštetih ukrepih pa je navedel, da se bodo morda zdeli komu pretirani, tudi ker bodo veljali za celotno državo. A sam je prepričan, da so nujni. "Ker če tega ne naredimo sedaj, še leta ne bomo imeli naslednje priložnosti. To odgovornost, to nalogo sprejemam, ne samo nase, sprejemam jo v imenu državnega aparata, tudi tistih vej, ki so neodvisne. Ker pričakujem in zahtevam od njih, da danes povedo, kaj potrebujejo za učinkovito reševanje te problematike," je zatrdil predsednik vlade.

Po Golobovih besedah bo vlada Šutarjev zakon v DZ poslala v DZ do 10. novembra, poslanci pa bi ga lahko sprejeli do konca meseca.

V vmesnem času pa bodo policija, pristojna inšpekcija in davčni organi že izvajali poostrene aktivnosti. Premier je ob tem še zatrdil, da ničesar ne skrivajo in ne bežijo od odgovornosti, ker ne želijo, da je bila smrt Novomeščana zaman, kar je obljubil tudi njegovi družini.

Množica, ki je sejo občinskega sveta spremljala prek velikega zaslona na Glavnem trgu, je govor premierja Goloba uvodoma pospremila z glasnim žvižganjem in vzkliki Dovolj je in Odhod! Na koncu pa so s ploskanjem pozdravili premierjevo napoved o čimprejšnjem sprejetju Šutarjevega zakona.