Izrael izvedel zračne napade na Gazo Konec premirja? STA

28. 10. 2025

V današnjih izraelskih zračnih napadih na palestinsko enklavo Gaza je bilo ubitih najmanj sedem ljudi, je sporočila tamkajšnja civilna zaščita. Napadi na Gazo so se zvrstili kmalu zatem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu vojski ukazal takojšnje silovite napade in obtožil palestinsko gibanje Hamas, da krši premirje.

Po poročanju katarske televizije Al Jazeera je Izrael izvedel več zračnih napadov na mesto Gaza, streljanje in eksplozije pa so odjeknile tudi v mestu Rafah in Han Junis.

V zračnem napadu v soseski Al Sabra v južnem delu mesta Gaza sta bila ubita dva civilista, štirje drugi, med njimi otrok in dojenček, so bili ranjeni.

Tarča napadov je bilo med drugim tudi območje okoli bolnišnice Šifa, največje na severu Gaze, v bližino katere je priletela ena izmed raket. Druga raketa je medtem zadela begunsko taborišče Shati zahodno od mesta Gaza.

V ločenem napadu na civilno vozilo v Han Junisu na jugu palestinske enklave pa je bilo ubitih najmanj pet ljudi, je sporočil tiskovni predstavnik civilne zaščite v Gazi.

Netanjahu je vojski danes ukazal takojšnje silovite napade, potem ko je Hamas znova obtožil kršenja mirovnega dogovora, ker je palestinsko gibanje v ponedeljek predalo posmrtne ostane izraelskega talca, za katerega Izrael trdi, da pripadajo truplu talca, ki ga je vojska iz Gaze vrnila pred približno dvema letoma.

Izraelski obrambni minister Israel Kac pa je ob tem sporočil, da je Hamas danes napadel izraelske vojake v Gazi, za kar bodo plačali "visoko ceno".

Hamas je napad na izraelske vojake zanikal ter sporočil, da je gibanje zavezano k spoštovanju premirja z Izraelom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Hamas poudarja, da nima nobene povezave s strelskim incidentom v Rafi in potrjuje svojo zavezanost sporazumu o premirju," je palestinsko islamistično gibanje navedlo v izjavi.