Trump / »Zato so Izraelci udarili nazaj. In prav je.« Ameriški predsednik zatrjuje, da nič ne bo ogrozilo prekinitve ognja v Gazi STA

29. 10. 2025

Predsednik ZDA Donald Trump je po torkovih izraelskih napadih na Gazo, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 50 ljudi, dejal, da nič ne bo ogrozilo prekinitve ognja v enklavi. Ob tem je stopil v bran Izraelu, rekoč da se je ta moral odzvati, potem ko so pripadniki gibanja Hamas v Gazi domnevno ubili izraelskega vojaka.

Trump je izjavo podal na krovu predsedniškega letala Air Force One na poti v Južno Korejo v okviru svoje turneje po Aziji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Hamas je ubil izraelskega vojaka. Zato so Izraelci udarili nazaj. In prav je, da so udarili nazaj," je dejal in dodal, da nič ne bo ogrozilo prekinitve ognja, ki sta ga sprti strani sklenili v skladu z njegovim mirovnim načrtom za Gazo.

Podpredsednik ZDA JD Vance je pred tem prav tako zatrdil, da premirje še vedno velja. "Premirje velja. To ne pomeni, da ne bo občasno prišlo do manjših spopadov," je dejal.

"Vemo, da je Hamas ali kdo drug v Gazi napadel vojake izraelskih oboroženih sil, vendar menim, da bo mir (...) vzdržal," je dodal. Izraelski obrambni minister Israel Kac je sporočil, da je gibanje napadlo izraelske vojake v Gazi, za kar da bo plačalo visoko ceno. Hamas je obtožbe zanikal in sporočil, da je zavezan spoštovanju premirja.

V torkovih izraelskih zračnih napadih je bilo po navedbah palestinske civilne zaščite v enklavi ubitih najmanj 50 ljudi, med njimi 22 otrok, okoli 200 ljudi je bilo ranjenih. Portal katarske televizije Al Jazeera medtem ob sklicevanju na zdravstvene vire v Gazi navaja, da je bilo od začetka napadov v torek ubitih že najmanj 63 ljudi, vključno s 24 otroki.

Napadi so sledili ukazu izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki je Hamas obtožil kršenja premirja.

Po navedbah civilne zaščite v Gazi je izraelska vojska izvedla najmanj tri napade, v katerih naj bi bilo zadeto tudi dvorišče glavne bolnišnice v enklavi Al Šifa.