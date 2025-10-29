»Prekiniti moramo vpliv bogatih na podnebno politiko« Najbogatejši posamezniki financirajo podnebno uničenje, usodne posledice pa nosi večina STA

29. 10. 2025

Najbogatejših 0,1 odstotka ljudi po izračunih mednarodne dobrodelne organizacije Oxfam dnevno proizvede več izpustov ogljikovega dioksida kot 50 odstotkov najrevnejših v letu dni. "Podnebna kriza je kriza neenakosti," je izpostavil izvršni direktor organizacije Amitabh Behar in kopičenje bogastva v rokah peščice označil za sramotno.

Sodeč po Oxfamovi raziskavi, ki temelji na podatkih iz leta 2023, ena oseba iz skupine 0,1 odstotka najbogatejših Zemljanov v enem dnevu v povprečju proizvede 800 kilogramov ogljikovega dioksida, medtem ko ga oseba iz skupine najrevnejših 50 odstotkov proizvede dva kilograma.

Emisije na prebivalca med najbogatejšimi so se po njihovih navedbah od leta 1990 povečale za 32 odstotkov.

"Do leta 2050 bodo emisije enega odstotka najbogatejših povzročile tudi za 44.000 milijard dolarjev gospodarske škode."

"Zgolj emisije najbogatejšega odstotka ljudi iz leta 2019 bodo v naslednjem stoletju povzročile 1,3 milijona smrti zaradi vročine, pri čemer bodo najbolj ogroženi ženske in starejši. Do leta 2050 bodo emisije enega odstotka najbogatejših povzročile tudi za 44.000 milijard dolarjev gospodarske škode," poročilo povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Poročilo zajema podatke o izpustih ogljikovega dioksida iz 196 držav in podatke o svetovni porazdelitvi bogastva.

"Podnebna kriza je kriza neenakosti."

"Podnebna kriza je kriza neenakosti. Najbogatejši posamezniki financirajo podnebno uničenje, pri čemer usodne posledice nosi večina," je dejal Behar. Po njegovih besedah je sramotno, da se moč in bogastvo kopičita v rokah peščice, ki le krepi svoj vpliv.

"Prekiniti moramo vpliv super bogatih na podnebno politiko. Treba je obdavčiti njihovo bogastvo, prepovedati njihovo lobiranje, v ospredje oblikovanja podnebnih politik pa je treba postaviti tiste, ki jih podnebna kriza najbolj prizadene," je poudaril.