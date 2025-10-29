Naslovnica nove Mladine / DOVOLJ NASILJA Nova številka tokrat izide že v četrtek, 30. oktobra 29. 10. 2025

V četrtek, 30. oktobra, izide nova Mladina! V 44. letošnji številki, ki bo na voljo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani, pišemo o nasilju v Novem mestu. Avtor fotografije na naslovnici je Boštjan Pucelj.

Priskrbite si svoj izvod, v katerem boste našli še veliko zanimivih, poglobljenih aktualnih vsebin!

NA MLADINO SE LAHKO NAROČITE NA TEM SPLETNEM NASLOVU >>

Lahko nam tudi pišete na e-naslov narocnine@mladina.si ali na poštni naslov Mladina, Dunajska 51, Ljubljana.

Dosegljivi smo tudi na telefonski številki 01 230 65 30.