»Janša bi moral zahtevati Mijičev odstop« V Levici, Vesni in Svobodi bodo znova zahtevali odstop poslanca Resnice Mladina / STA

23. 6. 2026

Luka Mesec, sokoordinator Levice in poslanec državnega zbora (DZ)

© Luka Dakskobler

Obtožbe zoper lastnika in nekdanjega direktorja podjetja Progros, sicer poslanca Resnice Borisa Mijiča, kažejo na sistemsko korupcijo, taki ljudje pa ne morejo biti v prvih političnih vrstah, je prepričan poslanec Levice in Vesne Luka Mesec. Na seji pristojnega odbora DZ bodo zato v Levici in Vesni ter Svobodi vnovič zahtevali Mijičev odstop.

Mesec je v današnji izjavi za javnost v Ljubljani poudaril, da je desnica skupaj s stranko Resnica parlamentarne volitve dobila "na velikih obljubah o boju proti korupciji".

Kot je spomnil, so pred volitvami napovedovali, da bodo izkoreninili korupcijo, da bodo proti njej nastopili z vsemi sredstvi, tudi z novim organom za pregon korupcije Skok, "zdaj pa imamo že v prvih tednih te koalicije ogromno afero s poslancem Borisom Mijičem, ki kaže pravi obraz te vlade".

"Ta vlada ni proti korupciji, ker če bi bila, bi predsednik vlade (Janez Janša), ministri ter predsednik DZ in stranke Resnica (Zoran Stevanović) isti dan, ko so razkritja prišla na dan, od poslanca Mijiča brez kakršnihkoli zadržkov zahtevali odstop," je izpostavil sokoordinator Levice.

Mijić je kot direktor Progrosa, kar so z gradivi na Delavski svetovalnici razkrili nekdanji zaposleni, svojim delavcem dolžan več 10.000 evrov, Finančni upravi RS pa več kot 30.000 evrov neplačanih davkov in prispevkov, je ponovil očitke.

"Ta vlada ni proti korupciji, ker če bi bila, bi predsednik vlade (Janez Janša), ministri ter predsednik DZ in stranke Resnica (Zoran Stevanović) isti dan, ko so razkritja prišla na dan, od poslanca Mijiča brez kakršnihkoli zadržkov zahtevali odstop."

Delavce je brez njihove vednosti s ponarejanjem podpisov odjavljal iz socialnih zavarovanj, zaradi česar policija od lani zoper njega vodi postopke, je nadaljeval. "To je kaznivo dejanje," je podčrtal.

Da bi te kršitve prikril Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), ni prijavil lastništva Progrosa, prek podjetja svoje žene pa še vedno opravlja storitve za podjetje Kolektor kot podizvajalec gradnje Železniške postaje v Ljubljani, "tudi videli so ga tam", je Mesec povzel navedbe portala Necenzurirano.

Gre za zelo težke obtožbe, "ki kažejo na sistemsko korupcijo, na to, kar je opozoril (pravnik) Rajko Pirnat, da gre za grobe kršitve zakona o integriteti in korupciji".

"Tak človek ne bi smel biti poslanec. Poslanci smo ogledalo naroda, ampak hkrati moramo biti zgled," je prepričan Mesec. Ravnanja, kot so Mijičeva, "bi morala biti ne glede na politično usmeritev ali prepričanje tista skupna točka, kjer povemo, da je to v naši družbi nesprejemljivo".

Ljudje s takšnimi nahrbtniki tako po besedah sokoordinatorja Levice ne morejo biti v prvih političnih vrstah v državi. Ker pa ne premier Janša ne katerikoli od ministrov - niti pravosodni, ki je zadolžen za pregon korupcije -, še manj pa predsednik DZ in Resnice Stevanović, "ki bi moral biti pripravljen pometati pred lastnim pragom", od poslanca Mijiča niso zahtevali odstopa, bodo to zahtevali v Levici in Vesni, je napovedal.

"Tak človek ne bi smel biti poslanec. Poslanci smo ogledalo naroda, ampak hkrati moramo biti zgled."

Skupaj s sopodpisniki, poslanci Svobode, zato zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za gospodarstvo, delo in šport, kjer bodo predlagali tri sklepe.

Pod prvim predlogom sklepa bo odprtje vprašanja kršitev etičnega kodeksa poslancev zaradi primera Mijič, pod drugim, da odbor o omenjenih kršitvah seznani KPK, pod tretjim pa vnovični poziv Mijiču, naj odstopi.

Na vprašanje novinarjev, kaj si obetajo od seje, je Mesec odvrnil, da bo to odvisno od tega, "koliko so poslanci desnice in Resnice pripravljeni stati za svojimi predvolilnimi obljubami". Če so z napovedjo, da bodo korupcijo pregnali iz države, mislili resno, bi morala biti podpora predlaganim sklepom soglasna, je dejal.

Znova se je odzval tudi na Stevanovićev poziv, naj zato, ker kot minister za delo ni ukrepal ob izkoriščanju zaposlenih v podjetju SSI Schäfer, odstopi. Gre za "prozoren manever", je ocenil. "Namesto da bi odgovoril na kršitve, ki se očitajo njegovemu poslancu, napada nazaj, da bi zameglil to, kar se dogaja z njihovim poslancem," je navedel.

Kot je izpostavil, pa gre v primeru SSI Schäfer za povsem drugačno zgodbo. Delavcev tam ni oškodoval sam, temveč nemško podjetje, in to v času, ko ni bil minister.

Je pa, ko je bil na tej funkciji, odvetnici oškodovanih delavcev Špeli Mesesnel odprl vrata, je poudaril in dodal, da so ji pomagali tako v njegovem kabinetu kot na pristojnem direktoratu, da bi lahko delavci iztožili, kar jim je pripadalo.

V zvezi z obtožbami, da niso storili dovolj, je menil, da bi težko kdo pričakoval, da gre lahko slovenski minister v Nemčijo in tam izterja podjetje. "Na žalost ali pa na srečo stvari ne delujejo tako, odprti so sodni postopki in mi smo pomagali, da bi delavci po pravni poti prišli do tega, kar jim pripada. Naredili smo vse, kar nam je zakon dopuščal," je zatrdil.

Mesesnel sicer zastopa več deset zaposlenih, ki trdijo, da so jih v SSI Schäfer oškodovali pri plačah, dodatku za nadure in dnevnicah, ki bi jih morali dobiti za delo v tujini. Družba v nemški lasti, ki je ponudnik rešitev za modularne skladiščne in logistične sisteme, naj bi med letoma 2014 in 2020 sistematično ponarejala dokumentacijo za delavce, napotene na delo po vsem svetu. Vsem oškodovanim naj bi skupaj dolgovala več milijonov evrov, je jeseni poročalo Delo.