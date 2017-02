Zakaj ima policist Facebook?

Da lahko vnaprej napove zlorabo policijskih pooblastil

© Facebook

Več kot leto dni je že, odkar sta se policijska sindikata z vlado pogajala za boljše plače in predvsem boljše delovne razmere policistov. Jedro Sindikata policistov Slovenije, ki ga vodi Zoran Petrovič, se je tedaj odločilo okrepiti pritisk na vlado s (prometno) zasedo zoper enega izmed vladnih pogajalcev, ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja. Zato so (tudi Petrovič) izgubili službo v policiji. Zgodba danes, ko Petrovič toži policijo, ker meni, da je bil po krivici odpuščen, nič manj ne spominja na vice o »pametnih« policistih, kot je takrat.

Že zloraba policijskih pooblastil za potrebe sindikalnega boja se je zdela nespametna. Še bolj nespametno ravnanje (zarotniških policistov) je bilo dogovarjanje o zaroti kar prek (četudi zaprte) skupine na Facebooku. Če kdo, bi policisti morali vedeti, da se za prepovedano ali drugače sporno ravnanje ne gre dogovarjati prek elektronskih komunikacijskih kanalov, še posebej pa ne prek družabnih omrežij. Komunikacija je kasneje prišla na dan in pot nazaj oziroma »cehovska solidarnost« v obliki notranjih preiskav, ki ne razkrijejo ničesar, ni bila več mogoča.

Petrovič je bil v skupini petih policistov, domnevnih kolovodij zarote zoper ministra, ki so izgubili zaposlitev. Potem je vložil tožbo, v kateri zatrjuje, da je bila razkrita komunikacija prek Facebooka, ki ga obremenjuje, prirejena in da se sam o spornem ravnanju ni dogovarjal. Sodnici je predlagal, naj ga pošlje na test s poligrafom oziroma detektorjem laži, in na tak preskus med pričanjem na sodišču pozval tudi nekdanjega šefa, generalnega direktorja policije Marjana Fanka.

Sodišče je na predlog pravobranilstva od ameriškega tožilstva zahtevalo, da podjetje Facebook razkrije dejansko komunikacijo med policisti. Eden izmed policistov specializiranega tožilstva je potem celo odpotoval v ZDA, na sedež FBI, in tam pregledal dokumentacijo, ki jo je predložil Facebook. Domov je prinesel podatek, da so že davno razkriti podatki o dogovorih o zaroti identični dejanski komunikaciji med policisti.

Pa še nekaj naj bi bili pokazali razkriti podatki, ki jih je Facebook dostavil uradu FBI – da so se zarotniški policisti kot majhni otroci, ki se ne zavedajo, da bodo tudi s tem pustili sledi, prek Facebooka dogovarjali o izbrisu svojih profilov, da bi zabrisali sledi …