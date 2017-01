Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje

Zdravstvena reforma, ki jo ministrica Milojka Kolar Celar c pripr a -vlja zadnji dve leti, ni njen največji projekt. Pred tem je bila skoraj deset let v vladah Janeza Drnovška državna sekretarka na ministrstvu za finance, odgovorna predvsem za davčni sistem. Sedanja finančna ministrica Mateja Vraničar Erman je bila tedaj njena podrejena. Njen doslej največji projekt je bila uvedba DDV-ja ali pa ustanovitev finančne uprave (FURS), pozna pa tudi zavarovalništvo, še posebej zdravstveno. Pred leti je vodila zavarovalnico Vzajemna, kar je bil še zadnji poskus države, da bi nad zasebnimi zdravstvenimi zavarovalnicami vzpostavila nadzor. Ministrica, ki je bila največkrat pozvana k odstopu, zdaj dokončuje zdravstveno reformo. To sestavljata dva glavna zakona, zakon o zdravstveni dejavnosti, ki ga bo v kratkem obravnavala vlada, in zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki bo v kratkem objavljen in dan v javno razpravo.

Zakaj je trajalo več kot dve leti, da ste napisali ključni zakon zdravstvene reforme? Vaša predhodnika, Keber in Marušič, sta bila vendarle hitrejša.