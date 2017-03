Žaljenje po evropsko in po slovensko

Svoboda govora

Poljski evropski poslanec Janusz Korwin-Mikke, ki je prejšnji teden dejal, da je prav, da so ženske plačane manj kot moški, saj so »šibkejše, manjše in manj inteligentne kot moški«, bo za svoje besede kaznovan. Zasegli mu bodo dnevnice za trideset dni (9210 evrov), deset dni se ne bo smel udeleževati parlamentarnih dejavnosti in leto dni ne bo smel zastopati parlamenta. Čeprav je kazen med najvišjimi izrečenimi, poslanca, ki je bil v preteklosti zaradi svojih izjav kaznovan že večkrat, ne bo utišala. Temu niti ni namenjena. Bo pa v prihodnje morda včasih razmislil, preden bo kaj izrekel, drugi poslanci »brez dlake na jeziku« pa tudi.