Urša Marn | foto: arhiv Uroša Ahčana

Uroš Ahčan, kirurg

Predsednik države Borut Pahor kot po tekočem traku sprejema virtualne gorske zdravnike in druge zvezdnike, ne opazi pa, da bi si njegovo pozornost bistveno bolj zaslužili realni junaki, denimo ekipa onkologov in plastičnih kirurgov iz UKC Ljubljana, ki je pod vodstvom kirurga prof. dr. Uroša Ahčana prva na svetu po najsodobnejši metodi izvedla rekonstrukcijo dojke s 3D-modelom in se s tem zapisala v zgodovino svetovne medicine. Dr. Ahčan je predstojnik kliničnega oddelka za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline na UKC Ljubljana ter redni profesor na katedri za kirurgijo Medicinske fakultete v Ljubljani.

Uroš Ahčan si ne more predstavljati, da bi opravljal poklic politika, na primer ministra za zdravje. »Moje poslanstvo je v operacijski dvorani, tam so strast, adrenalin, solze in smeh, tam ima vsak gib svoj pomen.«

Kaj je narobe z državo, v kateri virtualnega zdravnika, igralca Hansa Sigla iz nadaljevanke Gorski zdravnik, pričaka šest tisoč ljudi in celo predsednik države, realni junaki, tu mislim na vrhunske slovenske zdravnike, pa ste praviloma spregledani?