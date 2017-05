Nacionalist na levi

Kako se je predsednik SDS Janez Janša razglasil za vodjo upora zoper elite

Novi, stari, že 25 let predsednik SDS: Na volitvah na kongresu je bilo 666 glasov za in 5 proti.

© Marko Pigac

Ameriški predsednik Donald Trump je eden najbogatejših Zemljanov. Pa ne eden tistih, ki skrivajo svoje premoženje, ki navzven želijo delovati skromni. Trump svoje premoženje in premožnost bahavo razkazuje. Še preden je bil izvoljen za ameriškega predsednika, je bil eno prvih imen, ki so prišle povprečnemu Zemljanu na misel, ko si je predstavljal elito in bogataše. In vendar je s politično retoriko prav temu Trumpu uspelo prepričati volivce v večini ameriških zveznih držav, da je glas drugorazrednih, odrinjenih, tistih, ki sta jih politična elita in globalizacija pustili na robu.