Melania Trump se je končno preselila v Belo hišo

Za selitev, kateri je najprej nasprotovala, je potrebovala skoraj pol leta

Fotografija, ki jo je Melania Trump objavila na svoje profilu na Instagramu

© Instagram / Flotus

Ameriška prva dama Melania Trump se je skupaj s sinom Barronom končno preselila v Belo hišo - pet mesecev po tistem, ko je njen mož Donald prevzel predsedniški položaj. Melania in njun 11-letni sin sta namreč ostala v New Yorku, da je Barron lahko končal šolsko leto na newyorški osnovni šoli.

Odločitev je bila za mnoge nenavadna, saj je bila Melania prva prva dama v novejši zgodovini, ki se ni takoj preselila v prestolnico Washington. Njena predhodnica Michelle Obama se je tja preselila celo preden je njen mož Barack prevzel položaj, da bi se njuni hčerki lahko privadili na novo šolo.

Melania in Barron Trump sta v vojaško bazo Andrews pri Washingtonu prispela s predsedniškim letalom Air Force One skupaj s predsednikom ZDA. Kot zanimivost, naj navedemo, da se je Barron, oblečen v majico s kratkimi rokavi, na kateri je pisalo "The Expert" (strokovnjak), se je ob izkrcanju z letala igral s priljubljeno vrtavko fidget spinner.

Na kratkem poletu iz Bedminstra v New Jerseyju, kjer je Trump čez vikend igral golf, sta se jim pridružila tudi Melaniina starša Viktor in Amalija Knavs.

Melania Trump je kmalu po selitvi na naslov Pennsylvania Avenue 1600 na Instagram, kjer ima 675 tisoč sledilcev, objavila fotografijo s pogledom skozi okno Bele hiše in pripisala, da se veseli spominov, ki jih bodo ustvarili v novem domu.

Selitev bodo nedvomno pozdravili tudi Newyorčani, ki so plačevali visok račun za varovanje prve družine v stavbi Trumpovi stolpnici. Njihovo gibanje po mestu pa je povzročalo tudi precejšnje prometne zastoje.

Donald Trump se v povezavi s selitvijo prve dame v Belo hišo ni oglasil na Twitterju, je pa opozoril na nastop svoje hčerke Ivanke v jutranji oddaji Fox & Friends na televiziji Fox News.

O Trumpu v aktualni Mladini piše tudi Marcel Štefančič, jr. V članku Vojna napoved planetu obravnava vojne napovedi predsednika ZDA in pojasnjuje, kako Trump s tem moti status quo.