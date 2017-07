Posledice prihoda tujih vlagateljev v medije

Društvo novinarjev Slovenije pozdravlja prihod tujih, finančno močnih vlagateljev v slovenske medije, kljub temu pa opozarja, da bi lahko imel prevzem medijske hiše Pro Plus, ki prehaja v roke skupine United Group, velike posledice za slovenski medijski trg

Stavba podjetja Pro plus

© Anže Petkovšek

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) Agencijo za varstvo konkurence poziva, naj skrbno pretehta vse vidike povezovanja glede nakupa medijske hiše Pro plus, ki ima v lasti Pop TV in Kanal A. DNS sicer prihod finančno močnih vlagateljev v slovenske medije pozdravljajo, saj je bilo lastništvo v preteklosti, deloma pa tudi v sedanjosti, eden od pomembnih razlogov za njihove težave, so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem so izpostavili, da bi imel lahko prevzem medijske hiše Pro Plus velike neposredne in posredne posledice za slovenski medijski trg. "Prvič v njegovi zgodovini bo namreč prišlo do tako obsežne koncentracije med področjema medijev in telekomunikacij," so poudarili v društvu novinarjev.

"Prvič v njegovi zgodovini bo namreč prišlo do tako obsežne koncentracije med področjema medijev in telekomunikacij." (DNS)

Povezovanje medijske hiše, ki ima v lasti dva televizijska programa, ki sta med najbolj gledanimi, več ostalih TV kanalov in najbolj obiskano domačo spletno stran, in telekomunikacijskega operaterja, ki ponuja televizijske storitve, mobilno telefonijo in druge storitve v različnih paketih, utegne imeti po navedbah društva velik vpliv na oglaševalski trg in posledično na ostale medije.

"Ob tem je treba upoštevati dejstvo, da so tržne razmere na slovenskem oglaševalskem trgu že vrsto let takšne, da onemogočajo vzpostavitev vzdržnega poslovnega modela za vstop novih igralcev," so še zapisali v DNS.

Pristojnega regulatorja, Agencijo za varstvo konkurence, pozivajo, naj skrbno pretehta vse vidike povezovanja, z ustreznimi ukrepi in zavezami pa stori vse za zaščito ostalih igralcev na medijskem trgu. "Pričakujemo tudi, da bo morebitni novi lastnik vlagal v profesionalno, kakovostno in etično novinarstvo," so poudarili.

Skupina United Group je v lasti globalne naložbene družbe Kohlberg Kravis Roberts (KKR). Ta je skupino v navezi z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) prevzel spomladi 2014. V Sloveniji je med drugim lastnik telekomunikacijskega operaterja Telemach.

Preberite si tudi članek Pop TV in Kanal A v roke novim lastnikom, ki imajo tudi Telemach.