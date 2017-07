Prostitutke in poštarji

Sodni postopki, v katere je vpleten Janez Janša, niso nikoli preprosti

Žaljivi tvit

Koncu se bliža še eden izmed sodnih postopkov zoper predsednika SDS in nekdanjega premiera Janeza Janšo. Velenjsko okrajno sodišče je zavrnilo njegov predlog, da se razveljavi sodba, s katero je bil zaradi žaljenja novinarke RTV Slovenija Evgenije Carl obsojen na plačilo 6000 evrov odškodnine.

Marca lani je novinarki RTV Evgenijo Carl in Mojco Pašek Šetinc označil za »odsluženi prostitutki«, zaradi česar sta obe zoper njega vložili tožbi zaradi posega v čast in dobro ime. In ju tudi dobili. Postopek v primeru Evgenije Carl sicer teče nekoliko hitreje in nekako tlakuje pot odločitvam sodišča tudi v primeru Mojce Pašek Šetinc. Janša je bil v tej zadevi obsojen na podlagi zamudne sodbe, ki je predvidena pri neaktivnosti tožene stranke v postopku. To zakon o pravdnem postopku omogoča, če je tožencu (tu Janši) sodišče vročilo tožbo in ga zaprosilo za odgovor nanjo oziroma za prikaz nasprotnih dejstev, pa se ta na poziv ni odzval.

A to ne pomeni, da je sodišče odločalo v nasprotju z dejstvi oziroma dokazi. V zamudni sodbi sodišče sicer res ne odloča vsebinsko v najožjem smislu. Ne izvaja dokazov in ne presoja med dokazi ene in druge strani, tožnika in toženca. Vendarle ne gre zgolj za slepo potrjevanje navedb, ki jih navaja tožnik, v tem primeru tožnica Evgenija Carl oziroma Mojca Pašek. Zakon o pravdnem postopku določa, da lahko sodišče zamudno sodbo izreče le pod določenimi pogoji. Med drugim mora izhajati »utemeljenost tožbenega zahtevka iz dejstev, ki so navedena v tožbi«, poleg tega mora biti podan pogoj, da »dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek, niso v nasprotju z dokazi, ki jih je predložil sam tožnik, ali z dejstvi, ki so splošno znana«. Sodišče je zamudno sodbo v tem primeru lahko izdalo, ker je bil Janšev tvit dejansko žaljiv in ker to podpirajo tudi predloženi dokazi, torej posnetek dejanskega tvita. In seveda, ker se je Janša odločil, da v tem sodnem postopku ne bo sodeloval.

Pozneje je zahteval razveljavitev (ob) sodbe in ponovno sojenje, ker pošte s sodišča (na katero bi se moral odzvati) menda ni dobil, saj naj bi se bila v času njegovega dopustovanja bodisi izgubila med reklamami bodisi je poštar sploh ni dal v njegov nabiralnik. Sodišče njegovega videnja stvari ni upoštevalo.

A s tem še zdaleč ni konec postopka, saj je tudi na to odločitev mogoča pritožba, in Janša jo bo gotovo podal. Brez dvoma bo ravnal enako kot doslej v vseh postopkih, v katerih je bil bodisi obtoženi, toženi ali tožnik. Vedno je izkoristil oziroma izrabil vse pravne možnosti, ki jih daje zakon, kar je predvsem takrat, ko se je znašel na zatožni klopi, pomenilo, da so se postopki vlekli, zaradi tega pogosto zvodeneli, zastarali … Tokrat recimo Janša zatrjuje, da mu je bila kršena pravica, da se o očitkih izjasni na sodišču, čeprav je prav on z leti postavil nove »standarde« glede izogibanja sodišču, vročitvam sodnih pisanj in nasploh (ne)odzivnosti na pozive sodišča.