Zahteva, da se kandidatura Boštjana M. Zupančiča za člana odbora OZN umakne, bo očitno uresničena

Javna izjava Judovskega centra Ljubljana ob žaljivih zapisih Boštjana M. Zupančiča, uslužbenca Minstrstva za pravosodje, publicista in kandidata Vlade Republike Slovenije za člana Odbora OZN za človekove pravice

Boštjan M. Zupančič

© Borut Krajnc

V Judovskem kulturnem centru Ljubljana z ogorčenjem ugotavljamo, da se antisemitizem in izkrivljanje dejstev in zgodovine holokavsta v slovenski javnosti vse se pogosteje pojavljajo. Zadnji primer, ki se ponaša z izjemnim cinizmom in zraven še blatantno mizoginijo, je izpod peresa nekdanjega sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice v Strassburgu in še aktivnega uslužbenca Minstrstva za pravosodje, Boštjana M. Zupančiča. Tarča njegovega napada na facebooku je bila nedavno preminula Simone Veil (1927 – 2017), pravnica, sodnica, bivša francoska ministrica za zdravje (1974 – 1979) in predsednica Evropskega parlamenta (1979 – 1982), prva predsednica francoske Fundacije za spomin na holokavst in članica Francoske akademije, ki je bila kot otrok internirana v Auschwitzu in tam izgubila večino svoje družine. Boštjan M. Zupančič trdi, da je Simone Veil zaradi travmiranosti v holokavstu kot ministrica, ki je dosegla dekriminalizacijo abortusa, postala »največja morilka vseh časov.«

Ekstremna stališča Boštjana M Zupančiča glede pravice žensk do odločanja o lastnem telesu kažejo na porazno mizoginijo in nespoštovanje dejstva, da so ženske pravice človekove pravice, ki ga jo je povezal še s perverznim izkrivljanjem izkušnje preživelih nacizma in holokavsta. V JKC od slovenske vlade zahtevamo, da se na to eksapado ustrezno odzove, hkrati pa o škandalu obveščamo domačo, evropsko in svetovno javnost.

Glede na to, da je Boštjan M. Zupančič kandidat Republike Slovenije za člana Odbora OZN za človekove pravice, zahtevamo, da se kandidatura neprizivno umakne. Od slovenske vlade in njenih ministrstev namreč pričakujemo dokaz, da ta vlada do žensk, Judov, preživelih holokavsta ni sovražna, in da se je pripravljena odločno zoperstaviti izkrivljanju zgodovine holokavsta.

Vlada bo Zupančiču očitno umaknila podporo

Kot pišeta novinarja Meta Roglič in Klemen Košak v današnjem Dnevniku, bo vlada zdaj očitno umaknila podporo kandidaturi Boštjana M. Zupančič. V odbor za človekove pravice OZN bo namreč predlagala Vasilko Sancin. Zupančičevo izjavo je za neprimerno označil tudi zunanji minister Karl Erjavec, ki je mnenja, da bi nekdo, ki daje takšne izjave, težko deloval v odboru za človekove pravice pri Združenih narodih.

