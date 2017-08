Nekdanji član

Rado Pezdir in SDS

Rado Pezdir

© Jernej Prelac

V eni izmed nedavnih številk revije Reporter je bil objavljen intervju z Radom Pezdirjem, ekonomistom, ki se je v zadnjih letih lotil zgodovinarskega dela oziroma preučevanja polpretekle zgodovine, točneje skrivnosti Udbe.

V intervjuju je bil predstavljen kot ekonomist, raziskovalec, publicist in kot raziskovalni novinar tudi zunanji sodelavec revije Reporter. Od politike neodvisen javnomnenjski voditelj torej.

Pezdir sicer ima politično oziroma strankarsko preteklost, čeprav ni bil nikoli kandidat na volitvah ali funkcionar kake stranke. Bil je med soustanovitelji Državljanske liste Gregorja Viranta, ki je sodelovala s SDS v drugi Janševi vladi, njegova žena Ana Jevšek Pezdir pa je tedaj na ministrstvu za finance dobila kabinetno zaposlitev, torej zaposlitev, vezano na mandat ministra, ki lahko po lastni presoji v kabinetu zaposli določeno število najbližjih sodelavcev mimo razpisov in ne glede na njihove reference.

Pezdirja so v intervjuju tudi vprašali, v kakšnih odnosih je s SDS. »Z SDS nimam nobene posebne relacije. Sodelujem z Anžetom Logarjem, poslancem te stranke, ki je za moje pojme eden najboljših preiskovalcev, kar sem jih srečal …« je odgovoril.

V uredništvu pa hranimo dokument, ki dokazuje, da je Rado Pezdir v SDS vstopil 13. novembra 1999. Njegov matični odbor je bil ljubljanski mestni odbor SDS, kjer je res sodeloval z Anžetom Logarjem, ki je v stranko vstopil nekaj mesecev prej istega leta.

Pezdir s SDS nima nič ali je njen član? V kratkem telefonskem pogovoru je najprej zatrdil, da ni član SDS. Pa je kdaj bil? »Bil sem tri mesece. Ne vem, ali sem bil tri mesece, mogoče sem bil en mesec, vi pa to lahko napihnete v 15 let, saj to vi znate,« je zaključil Pezdir.