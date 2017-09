Hrvaški mediji razkrivajo, kdo je ta Žan Mahnič, ki želi na mejo poslati vojsko

Tportal.hr ga opisuje kot borbenega mladeniča, nekdanjega orglarja brez izkušenj

Žan Mahnič je čez noč postal prepoznavno politično ime tudi na Hrvaškem

© Tportal.hr

Hrvaški mediji pričakovano niso navdušeni nad pozivi poslanca SDS predsednika odbora za obrambo Žana Mahniča, saj slednji poziva, da mora Slovenija, zaradi incidentov v Piranskem zalivu in hrvaškega nespoštovanja arbitražnega sporazuma, aktivirati slovensko vojsko in jo poslati na mejo. Mahniča opisujejo kot nekdanjega orglarja, ki ga je bolj zanimala vojna tematika in je nato postal obramboslovec. Z vojsko pa osebno nima izkušenj, saj je premlad, da bi bil nabornik. Žan ima namreč komaj 27 let.

Celoten članek (v hrvaščini) si lahko preberete na tej povezavi.

O vojni retoriki v parlamentu pa piše Borut Mekina.