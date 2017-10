Cene letijo v nebo

Ali slaba banka prispeva k zviševanju cen na nepremičninskem trgu?

Nesorazmerno drage postajajo predvsem nepremičnine v središču Ljubljane

© arhiv MOL

Cene stanovanjskih nepremičnin po vsej državi, še posebej pa v Ljubljani zadnje mesece naraščajo. V drugem četrtletju letošnjega leta so se cene novih stanovanj in družinskih hiš v povprečju zvišale za 9,4 odstotka glede na prvo četrtletje, cene rabljenih stanovanj in družinskih hiš pa za 3,4 odstotka. Danes so cene rabljenih stanovanj v Ljubljani v povprečju že skoraj za petino višje kot leta 2015.

Ali na hitro zviševanje cen vpliva tudi Družba za upravljanje terjatev bank, s tem, ko se udeležuje dražb in licitira za višje cene nepremičnin? »Ta bojazen je popolnoma neupravičena,« trdijo v slabi banki. »DUTB nima tako velikega portfelja, da bi spreminjala ravnovesje na nepremičninskem trgu. V Ljubljani se vsako leto proda več kot 3000 stanovanj, se pravi, da je DUTB s projektom Celovški dvori pokrila samo sedem odstotkov letnih transakcij. In pa, DUTB stanovanja iz dražb prodaja po tržnih cenah, kar bi storili tudi drugi kupci.«

Ker naj bi slaba banka premoženje, ki ga je dobila pri sanaciji bank, načeloma prodajala, ne pa ga še povečevala, je marsikoga presenetilo, da se udeležuje dražb. Pri DUTB poudarjajo, da nepremičnin na dražbah ne kupujejo, temveč jih prevzemajo v svojo last, pa še to samo, kadar je izhodiščna cena nižja od poštene vrednosti, ki jo določi DUTB. Kupnina se nato pobota s terjatvijo, se pravi, da se po plačilu stroškov stečaja kupnina vrne k slabi banki, ki je upnica. Za prevzem se praviloma odločijo tudi, kadar v insolventnem postopku ni drugega kupca, ki bi ponudil več, kot je po oceni DUTB primerna vrednost. In kadar ocenijo, da lahko z lastnimi ukrepi nepremičnini bistveno povečajo vrednost in s tem dosežejo višji izkupiček pri kasnejši prodaji.

»Dražb se udeležujemo izključno takrat, ko imamo na nepremičnini hipoteko in smo prvi upnik, ali pa, kadar imamo do dolžnika dovolj visoko terjatev. V tem primeru dražimo samo do interno ocenjene tržne vrednosti nepremičnine. Če kdo ponudi več, mu prepustimo nakup, in takih primerov je precej,« pojasnjujejo pri DUTB.

Namen tega početja je preprečiti, da bi se nepremičine prodale prepoceni. Stečajni upravitelji namreč pritegnejo manj kupcev za nakup nepremičnine kot jih lahko prosti trg, s tem pa se zniža vrednost premoženja. Poleg tega stečajni upravitelji nimajo ustreznega trženja in tudi ne možnosti, da bi nepremičnine prenovili, kupci pa težje financirajo nakup s posojilom.

DUTB sicer na mesec v povprečju opravi tri takšne ’nakupe’ na dražbah, nato pa prevzete nepremičnine uredi in pripravi za prodajo. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je tako s prodajo nepremičnin (pretežno stanovanj) ustvarila 57,4 milijona evrov, lani pa 18 milijonov – skupaj 75,4 milijona evrov. Doslej je DUTB na dražbah prevzela nekaj manj kot tisoč stanovanj, največ v Ljubljani (Celovški dvori) in Kopru (Nokturno), nobenega od stanovanj pa ni prodala pod ceno, po kateri ga je prevzela na dražbi.

DUTB ima sicer v portfelju še za slabih 200 milijonov evrov nepremičnin.