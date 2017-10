Španija čaka Katalonijo, naj pojasni, ali je razglasila samostojnost

Španska vlada je katalonski postavila ultimat, naj do četrtka poda jasen odgovor, ali je razglasila neodvisnost, medtem pa so v Kataloniji izbruhnili novi protesti zagovornikov odcepitve

Po tem, ko je katalonski premier Carles Puigdemont prejšnji torek v katalonskem parlamentu podpisal deklaracijo o neodvisnosti, je španska vlada od njega zahtevala, da do ponedeljka nedvoumno pojasni, ali je razglasil neodvisnost Katalonije ali ne. Puigdemont se je tako včeraj odzval s pismom španskemu premierju Marianu Rajoyju, v katerem mu je predlagal dvomesečni rok za pogajanja, med tem časom pa bo Katalonija odložila razglasitev neodvisnosti. Toda španski vladi ni podal tistega, kar je od njega zahtevala - natančnega odgovora na vprašanje o tem, ali je Katalonija razglasila neodvisnost.

Zaradi ponovne nejasnosti katalonskega premierja je španska vlada Puigdemontu postavila nov ultimat ter zopet pokazala nezainteresiranost za pogajanja in dialog. Do četrtka do 10. ure ima namreč čas, da jasno pove, ali je Katalonija razglasila samostojnost. Poleg tega španske oblasti od katalonskih zahtevajo, da prav tako do četrtka prekinejo vse postopke za neodvisnost in se vrnejo v pravne okvire, kot jih določa španska ustava. V kolikor katalonska stran tega ne bo storila, se med možnimi ukrepi še vedno pojavlja možnost, da Madrid uvede 155. člen ustave ter razveljavi avtonomijo Katalonije in vzpostavi neposredno oblast.

Katalonski premier je sicer špansko in katalonsko vlado je še enkrat pozval k dialogu in se zavzel za čimprejšnje srečanje z Rajoyjem. "Ne dopustimo, da se položaj še poslabša. Z dobro voljo, s priznanjem, da problem obstaja, sem prepričan, da bomo našli pot k rešitvi," je po poročanju STA zapisal v pismu.

Pogovorom katalonske in španskem vlade pa te dni vzporedno potekajo tudi zaslišanja na španskem sodišču. V ponedeljek je pred sodišče najprej stopil načelnik katalonske policije Josep Lluis Trapero zaradi obtožb upora proti državi. Trapera krivijo zaradi njegovega ravnanja 20. in 21. septembra ob protestih za neodvisnost Katalonije, ko mu kot vodji katalonske policije Mossos d'Esquadra ni uspelo rešiti španske policije Civil Guard iz prostorov katalonske vlade, ker so jih obkolili protestniki. Ti so v Barceloni protestirali proti raciji in aretacijam predstavnikov regionalne vlade s strani španskih varnostnih sil, ki so želele preprečiti referendum. Načelnika katalonske policije obtožujejo tudi, da ni pomagal preprečiti referenduma.

Španski sodnik je včeraj vseeno odločil, da Trapera ne bodo priprli, mu je pa odredil pravosodni nadzor, ki mu preprečuje odhod iz države. Po španski zakonodaji je za kaznivo dejanje upora, ki ga zagreši predstavnik oblasti, predvidena kazen do 15 let zapora.

Še isti dan so na španskem sodišču zaslišali tudi vodji dveh pomembnih civilnih združenj, ki zagovarjata neodvisnost Katalonije - Jordija Cuixarta iz združenja Omnium Cultural in voditelja Katalonske narodne skupščine (ANC) Jordija Sancheza. Ti dve združenji sta prav tako posredovali v septembrskih protestih, na katerih so protestniki poškodovali vozila španske policije in policistom preprečevali izstop iz zgradb, kjer so izvajali preiskave. Za razliko od Trapera, je špansko sodišče v ponedeljek zvečer zanju odredilo pripor, kar je v Barceloni sprožilo nove demonstracije. Pred poslopjem katalonske regionalne vlade se je ponoči zbralo več sto zagovornikov neodvisnosti Katalonije, protesti pa naj bi danes potekali po vsej Kataloniji.