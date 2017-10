Bo Španija Kataloniji odvzela avtonomijo?

Katalonski premier vztraja pri razglasitvi neodvisnosti, španska vlada pa odgovarja z odvzemom katalonske avtonomije

© Flickr

Katalonska regionalna vlada s Carlesom Puigdemontom na čelu bi morala včeraj španski vladi Mariana Rajoyja jasno odgovoriti, ali je razglasila neodvisnost ali ne. Katalonski premier Puigdemont se je zopet odzval s pismom, v katerem je zapisal, da katalonski parlament 10. oktobra ni izglasoval uradne razglasitve samostojnosti. Katalonski premier je namreč prejšni torek samo simbolično podpisal deklaracijo o neodvisnosti. "Če bo vlada še naprej preprečevala dialog in nadaljevala represijo, bi lahko katalonski parlament, če se mu bo to zdelo primerno, glasoval o uradni razglasitvi neodvisnosti," je v pismu zapisal Puigdemont.

Španska vlada bo v soboto nadaljevala s postopki uveljavitve 155. člena ustave, s katerim lahko odstavijo katalonsko vlado, razpustijo parlament in razpišejo regionalne volitve.

A Kataloniji se za razglasitev neodvisnosti izteka čas. Vlada Mariana Rajoyja bo namreč že v soboto nadaljevala s postopki uveljavitve še nikoli uporabljenega 155. člena ustave, ko se bodo španski vladni ministri sestali na izredni seji. Španska stran s včerajšnjim odgovorom Puigdemonta namreč ni bila zadovoljna, ker ponovno ni izpolnil njihovih zahtev – da jasno pove, ali je razglašena samostojnost Katalonije in da odpove vse procese osamosvajanja. Zaradi tega bo izpolnila svojo obljubo uvedbe 155. člena, s katerim lahko razveljavi avtonomijo katalonske pokrajine in vzpostavi neposredno oblast ali natačneje - odstavi katalonsko vlado, razpusti parlament in razpiše nove regionalne volitve.

Špansko ustavno sodišče je v torek odločilo, da je bil zakon o referendumu, ki ga je na začetku septembra sprejel katalonski parlament, neustaven.

Še dodaten pritisk na katalonsko vlado pa je v torek povzročila odločitev španskega sodišča, ki je presodilo, da je bil referendumski zakon, ki ga je katalonski parlament sprejel na začetku septembra, neustaven. Sodniki so se odločili, da »pravica do samoodločbe ne obstaja za nobenega od narodov Španije«, saj španska ustava ne priznava enostranske odločitve o odcepitvi. S sprejetim zakonom o referendumu je Katalonija razpisala in izvedla referendum o neodvisnosti, kljub temu, da sta jo ustavno sodišče in španska vlada opozarjala, da bo glasovanje nezakonito. Za neodvisnost je ob 43 odstotni udeležbi sicer glasovalo dobrih 90 odstotkov volilnih udeležencev.

Kataloniji tako ostajata dve možnosti - da tudi uradno razglasi samostojnost ali pa se podredi španski vladi. Slednja bo v nasprotnem primeru najverjetneje razveljavila katalonsko avtonomijo in vpostavila neposredno oblast. Tretja možnost, s katero si Puigdemont želi pogajanj in dialoga s špansko stranjo, pa zaenkrat kaže, da se ne bo uresničila.