Popravek za Romano Tomc

Evropska poslanka SDS je danes, dan pred zasedanjem preiskovalnega odbora Evropskega parlamenta, ponovno spregovorila o domnevnem pranju denarja v NLB

Romana Tomc in del SDS

© Borut Krajnc

Romana Tomc (SDS) je danes na tiskovni konferenci ponovno spregovorila o domnevnem pranju denarja v NLB. Jutri bo namreč preiskovalni odbor Evropskega parlamenta, ki se ukvarja z pranjem denarja (PANA), na zahtevo SDS obravnaval tudi ta primer. Tomčeva je danes poudarila, želijo v SDS s tem "spodbuditi pristojne organe v Sloveniji, da opravijo in končajo svoje delo". Dejala je še, da naj bi domnevno sporna nakazila iranske banke našla t.i. Logarjeva komisija, ki je nato zadevo odstopila komisiji za nadzor varnostnih služb pod vodstvom Branka Grimsa - ta je nato letos poleti primer razkrila.

Zakaj v SDS glede tega primera Slovenijo “tožijo” pred institucijami EU šele zdaj, pol leta pred parlamentarnimi volitvami?

Na omenjenem odboru bo kot priča sodeloval tudi novinar Mladine Borut Mekina - Mladina bo njegovo pričanje objavila jutri na spletu in širše v naslednji tiskani številki. Za začetek pa zgolj popravek današnje izjave Romane Tomc: Ni res, da je primer razkrila Logarjeva komisija. Primer je obširno popisan v rednem revizijskem poročilu banke NLB za leto 2010, to revizijsko poročilo, iz katerega SDS črpa podatke, pa so v stranki SDS dobili že leta 2015. Sicer pa je za nakazila iranskega denarja že leta 2009 vedel član uprave NLB, pristojen za plačilni promet Miran Vičič. Po naših informacijah je o zadevi večkrat tudi razpravljal njegov kolegij. On pa je bil v upravo NLB imenovan za časa vlade Janeza Janše.

