Staš Zgonik | foto: Uroš Abram

Marjan Šarec, kandidat za poslanca

Manj kot mesec dni po tem, ko je v drugem krogu predsedniških volitev za las izgubil proti Borutu Pahorju, je Marjan Šarec prejšnji teden napovedal, da bo s svojo stranko nastopil na parlamentarnih volitvah, ki nas čakajo spomladi. Le nekaj dni zatem je Lista Marjana Šarca, zunaj Kamnika doslej povsem neznana stranka, v ponedeljkovi anketi časnika Delo za seboj pustila vse uveljavljene politične sile in zasedla prvo mesto na lestvici priljubljenosti. Podporo ji je izreklo skoraj 16 odstotkov vprašanih, drugo mesto sta si z 12 odstotki razdelili SD in SDS.

Politični kapital, ki ga je Šarec pridobil z nastopom na predsedniških volitvah, je še vedno svež. Zdaj ga bo moral negovati. In to proti veliko bolj zagrizenim nasprotnikom.

Vztraja, da je pripravljen in da ve, v kaj se spušča. Sedem let županovanja v Kamniku ga je utrdilo in izučilo. »Županska funkcija je funkcija, na kateri se naučiš vse, od asfalta do protokola.«

S čim si je vaša stranka po vašem mnenju zaslužila prvo mesto na javnomnenjski lestvici?