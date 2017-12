Novinarsko častno razsodišče obsodilo novinarje medijev Nova24TV in Demokracija

Med obsojenimi tudi urednik Nova24TV Miro Petek, sicer vidni član SDS, ter urednik in novinarka tednika Demokracija, Metod Berlec in Petra Janša

Miro Petek, danes urednik Nova24TV, nekoč novinar, potem politik, pa vodja direktorata za medije, a vedno zvest Janševi SDS

Z Novinarskega častnega razsodišča (NČR) so sporočili, da so sprejeli odločitve v nekaj primerih novinarjev oziroma njihovih prispevkov, nad katerimi so prejeli pritožbe.

V primeru Luka Koper, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Pirc Musar in partnerji, proti uredniku digitalnega portala Regional Obala Drašku Golubarju je NČR ugotovilo, da urednik v prispevku »Nad Matičevo Luko temni oblaki: 10 milijonov evrov naj bi letno izpuhtelo v zrak« ni kršil 10., 2. in 13. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Delniška družba SPL se je pritožila proti novinarjema Televizije Slovenija Juretu Brankoviču in Eriki Žnidaršič, ki naj v oddaji Tarča z naslovom »Ozadje upravniških poslov« kršila Kodeks novinarjev Slovenije. Razsodišče je odločilo, da novinar ni kršil 2., 3., 4., 10. in 13. člena, novinarka in voditeljica pa ne 2., 3. in 10. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Padlo pa je tudi nekaj obsodb. V primeru Tanja Fajon in Ivo Vajgl proti Miru Petku, Ines Kumalič in Aleksandri Jug (nova24tv.si in Nova24TV) ter Metodu Berlecu in Petri Janša (demokracija.si in Demokracija), je NČR sprejelo sledeče sklepe. Odgovorni urednik portala Nova24tv.si Miro Petek je v prispevku »Strašljivo: Na seznamu Sorosovih plačancev v fundaciji Open Society, ki načrtno destabilizira Evropo, sta tudi Ivo Vajgl in Tanja Fajon« kršil 1., 2., 3., 4., 5., 10. in 15. Kodeksa, ni pa kršil 21. in 25. člena Kodeksa.

"Ker so vloge soustvarjalcev prispevka (poimenovani kot novinar, voditeljica, komentator) iz magnetograma oddaje nerazvidne, s strani odgovornega urednika pa kljub pozivu nepojasnjene, razsodišče ugotavlja, da je odgovorni urednik medija Nova24TV Miro Petek v televizijskem prispevku »Sorosevo podtalno delovanje« kršil 1., 2., 3., 4., 5. in 15. člen kodeksa," so pojasnili pri NČR.

Demokracija in Nova24TV sta v omenjenih prispevkih kršili kar nekaj členov Kodeska novinarjev Slovenije.

Odgovorni urednik tednika Demokracija Metod Berlec je, kot so sklenili, v prispevku »Na seznamu Sorosevih plačancev« (avtor ni naveden) kršil 1., 2., 3. in 4. člen Kodeksa, v spletni objavi tednika Demokracija (avtor ni naveden) je z objavljenimi zapisi kršil 1., 2., 3. in 4. člen Kodeksa, avtorica Petra Janša pa je v prispevku »Vajgl in Fajonova na seznamu razvpitih Sorosevih plačancev« kršila 1., 2., 3. in 4. člen Kodeksa, ni pa kršila 25. člena Kodeksa.

Urednik tednika Demokracije Metod Berlec in Janez Janša, predsednik SDS

Vse razsodbe in stališča so dostopni na tem spletnem naslovu oziroma uradni spletni strani Novinarskega častnega razsodišča, Kodeks novinarjev Slovenije pa si lahko preberete na tej povezavi.

