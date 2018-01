Vasja Jager | foto: Uroš Abram

»Odločitev ne smemo prepustiti algoritmom in demagogom, temveč moramo razmišljati sami«

Globalne korporacije izkoriščajo splet za preučevanje in usmerjanje našega razmišljanja in vedenja. Algoritmi analizirajo navade potrošnikov in oblikujejo potrebe po novih produktih. Socialna omrežja izpopolnjujejo tehnike, s katerimi nas priklepajo nase in odvračajo od resničnega sveta. Kapitalizem je razširil vsemogočni trg prek mej oprijemljivega sveta, zdaj pa išče načine za širitev prek zadnje neosvojene meje, v posameznikov um. Pravice, ki so bile še včeraj tako samoumevne, da se jih sploh nismo zavedali, so ogrožene. Prva med njimi je pravica do kognitivne svobode in avtonomije razmišljanja, pojasnjuje dekanja mariborske Pravne fakultete dr. Vesna Rijavec.

George Orwell je v romanu 1984 zapisal: »Nič ni bilo zares tvoje, razen tistih nekaj kubičnih centimetrov znotraj lobanje.« Je uporaba preteklika upravičena, smo z najnovejšimi tehnologijami, s katerimi korporacije vplivajo na naše razmišljanje in vedenje, že izgubili avtonomijo nad lastnim umom?