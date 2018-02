Naivno iskanje izgubljenega zaupanja

Ali lahko zamenjava na čelu Nove Slovenije pomaga ali škoduje Janezu Janši?

Primopredaja poslov: Ljudmila Novak, Matej Tonin in šopek rož.

© Borut Krajnc

Člani, vodstvo, poslanci Nove Slovenije so že nekaj časa nezadovoljni. Stranki nikakor ne uspe preseči 10-odstotne meje anketno izmerjene volilne podpore, kar na volitvah pomeni slabih 100.000 volilnih glasov. Prej velja nasprotno. Krivulja izmerjene podpore napoveduje, da NSi »postaja stranka parlamentarnega roba«. Rekordne uvrstitve njihovih idejnih predhodnikov iz časa Lojzeta Peterleta in Slovenskih krščanskih demokratov, ko so na volitvah leta 1994 zbrali 14,5 odstotka glasov, so realno nedosegljive.