Prvo dokumentirano dojenje transspolne ženske

Eksperiment s katerim so transspolni ženski pomagali, da lahko doji otroka, je trajal tri mesece in pol. Na dan je lahko proizvedla 224 gramov mleka.

Dojenje je zdaj mogoče tudi za transspolne ženske

© Pixabay

Transspolna ženska se je odločila za obisk zdravnikov, ko je bila njena partnerka v petem mesecu nosečnosti in po rojstvu ni hotela dojiti svojega otroka. Slednja prav tako ni želela dojenja nadomestiti z umetnim mlekom, zato sta se s partnerico obrnili na Tamar Reisman, endokrinologinjo iz bolnišnicie Mount Sinai v New Yorku, ki se specializira za oskrbo LGBT oseb, in Zil Goldstein, aktivistko za pravice transspolnih, ki je obenem tudi medicinska sestra. Preden sta se partnerici odločili za starševstvo, je pacientka jemala hormonsko terapijo 6 let.

Transspolna ženska, katere identitet zdravnica ni želala izdati, je jemala zdravila, kot so hormoni progestoron in estradiol ter dovolila stimulacijo oprsja s črpanjem mleka. Jemala je tudi domperidon, zdravilo proti slabosti, ki je znano po tem, da pospešuje pridobivanje mleka. Domperidon je tudi mednarodno uporabljeno zdravilo, vendar ni odobreno v Združenih državah Amerike (ZDA), ker je v nekaterih primerih povzročilo aritmijo srca in nenadno smrt, zato so zdravilo dobili iz Kanade. Zdravnica Tamar Reisman je pojasnila, da bi lahko z optimiziranim hormonskim načinom terapije bilo mogoče pospešiti laktacijo brez domperidona, ker stimulacija oprsja naravno povečuje proizvajanje hormona prolaktin, beljakovine, ki človeku omogoča izločanje mleka. V roku enega meseca je bila zmožna proizvajati kapljice mleka. Po treh mesecih terapije je to naraslo na 224 gramov mleka na dan.

Ko se je otrok rodil, ga je lahko normalno dojila šest tednov, med tem časom je pediater potrdil, da otrok raste in se razvija zdravo in povsem normalno. Vendar pa otrok, ki je star približno pet dni potrebuje 500 gramov mleka na dan, ona pa ga je proizvajala le 227 gramov, zato je po šestih tednih začela poleg dojenja, uporabljati tudi umetno mleko.

Stimulacija oprsja naravno povečuje proizvajanje hormona prolaktin - beljakovine, ki človeku omogoča izločanje mleka.

Njen primer kaže, da lahko funkcionalno laktacijo sprožimo tudi pri transspolnih ženskah, je zapisano v poročilu objavljenem v dnevniku Transgender Health. Tamar Reisman je za the Guardian izjavila: "Transspolna medicina postaja velik del tradicionalne medicine. Dobili smo več preverjenih podatkov, več standardizirane oskrbe in več reproduktivnih možnost."

Transspolne ženske so prejemale ženska hormonska zdravljenja mnogo let preden se je ena izmed njih odločila za laktacijsko terapijo. Ta predpisan način terapije omogoča, da se razvijejo prsi, ki izgledajo naravne in ni potrebna nobena operacija za povečavo.

"Bili so primeri o katerih smo brali na internetu, ko so transspolne ženske trdile, da dojijo svoje otroke, a to je prvi primer funkcionalne laktacije, kjer imamo dokaze," je povedal zdravnik za endokrinologijo Joshua Safer, ki sicer ni sodeloval pri projektu, ni pa presenečen, da je to možno. Povedal je, da vidi dober razvoj prsi pri transspolnih ženskah in nobenega razloga ni, zakaj celice v teh prsih ne bi mogle proizvajati mleka na enak način kot pri ženskah, ki niso transspolne: "Stimulacija prsi je morda tudi, kot sama dovolj učinkovita."

Če bi se terapija izkazala za varno in učinkovito, bi lahko močno pripomogla k napredku medicine in pomagala otrokom drugih transspolnih žensk, tudi tistim, ki otroke posvojijo ali imajo težave z dojenjem.

"Transspolna medicina postaja velik del tradicionalne medicine." (Tamar Reisman, endokrinologinja)

Zdravnica Madeline Deutsch iz Univerze v Kaliforniji je za Newscientist.com povedala, da to mleko še ni bilo pregledano, zato niso prepričani, ali vsebuje enake sestavine kot mleko, ki prihaja od ženske, ki ni transspolna. Pravi, da vidi morebiten potencial v dojenju, ampak ker je neznan dolgoročni vpliv tega mleka na otroka, tega ne priporoča. Deutsch je prav tako transspolna ženska s šestmesečnim otrokom, ki ga trenutno doji njena žena. "Zelo sem žalostna, ker je ne morem dojiti, vendar zaradi teh razlogov, ki sem jih naštela, nisem niti razmišljala o tem," je še dodala.

Glede na raziskavo iz leta 2015 je v Sloveniji 69 odstotkov transspolnih oseb že doživelo diskriminacijo.