Zaradi poročanja o Orbanu bi odpustili tretjino dopisnikov

Avstrijski svobodnjaki bi zaradi poročanja o madžarskemu predsedniku vlade odpustili tretjino dopisnikov avstrijske javne televizije ORF

Orbán in Janša imata skupni politični program. Prepričana sta, da je treba ljudstvo neprestano strašiti. Da to jasno povedo tudi avstrijski dopisniki televizije ORF pa gre v nos avstrijski skrajni desnici, ki se prav tako rada poslužuje podobnih prijemov kot prej omenjena.

© Evropska ljudska stranka

Poslanec avstrijskih skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ) Norbert Steger je zagrozil nacionalni televiziji ORF, da bi morala odpustiti tretjino svojih dopisnikov v tujini, ker da so pristransko poročali s parlamentarnih volitev na Madžarskem, na katerih je vnovič slavila stranka Fidesz premierja Viktorja Orbana, povzema Deutsche Welle.

Steger, ki sedi tudi v nadzornem odboru ORF, je novinarjem avstrijske nacionalke zagrozil, jih "da če se ne bodo obnašali pravilno", lahko čaka odpoved delovnega razmerja. Novinarji, ki bodo kršili smernice ORF o objavah na družbenih omrežjih, pa "bodo najprej dobili opozorilo, nato pa odpoved," je dejal Steger v pogovoru za časnik Salzburger Nachrichten.

Generalni direktor ORF Alexander Wrabetz se je takoj odzval in Stegerju na Twitterju odgovoril, da je "16 dopisništev ORF nujen in zelo cenjen steber mednarodnega poročanja na televiziji, radiu in na spletu". Do leta 2020 bodo odprli še dve, je dodal. Član uredniškega odbora Dieter Bornemann pa je izjave Stegerja označil za "novo dno v medijski politiki".

Član uredniškega odbora Dieter Bornemann pa je izjave Stegerja označil za "novo dno v medijski politiki".

Armin Wolf, eden najbolj znanih novinarskih obrazov ORF, je opozoril, da nadzorniki nimajo pristojnosti, da se vmešavajo v delo novinarjev in dajejo opozorila ali da zavračajo posamezna poročanja novinarjev. "Odlična ideja, da bi predstavnikom strank dopustili, da presojajo, kaj je objektivno. Ideja, ki jo je morda navdihnila Madžarska," je ocenil Wolf.

Gre za nov "spopad" med ORF in vladno FPÖ. ORF je že sprožila tožbo proti podkanclerju in prvaku FPÖ Heinz-Christianu Stracheju zaradi žalitev, ker jih je na Facebooku obtožil, da lažejo. Ob tem je objavil tudi sliko Wolfa, ki je prav tako sprožil tožbo proti Stracheju. Ta je svoj zapis nato umaknil in se branil, češ da je šlo za satiro.

Vendarle je Strache kljub vsemu nadaljeval z napadi na ORF in zlasti z očitki, da je njeno poročanje "levičarsko pristransko". FPÖ si sicer že leta prizadeva tudi za ukinitev obveznega televizijskega prispevka.

Preberite si tudi članek Orbánov Janša o tem, kako SDS ob pomoči ameriških svetovalcev uvaža preverjene propagandne tehnike.