Posvetovanje s prevaro

SDS je volivcem poslala poseben vprašalnik. A to ni poskus neposredne demokracije, pač pa politična propaganda

Množica vrnjenih izpolnjenih anket, ki so prišle na sedež stranke SDS.

© Twitter

»Izjemen odziv na akcijo,« se je v ponedeljek, 16. aprila, na Twitterju pohvalil Janez Janša.» Cenimo in upoštevamo vaše mnenje. Še teden dni časa je za odgovore, če še niste poslali.« Predsednik SDS je objavil še fotografijo kupa anketnih listov, ki so jih na sedež stranke poslali volivci. »Odličen odziv, pregledna anketa, ki jo enostavno spremeniš v kuverto in pošlješ po pošti! Super ideja že v osnovi,« je pod enim izmed Janševih tvitov zapisal komentator, dolgoletni podpornik SDS, eden izmed tisti, ki so nekoč stali pred sodiščem.