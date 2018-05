Vsi, tako mladi kot stari, imamo dolžnost zoperstaviti se sovraštvu in strahu

Objavljamo govor predstavnika mlajše generacije Žana Florjaniča, člana združenja Novi dijak, ki je imel na protestu Proti politiki sovraštva na Trgu republike

© Borut Krajnc

Drage somišljenice, dragi somišljeniki. Pa tudi tisti, ki mislite drugače.

Pred vami stojim v imenu mladine. Mladine, ki je odraščala v samooklicano inkluzivni družbi. Mladine, ki je prevzemala vrednote kot so solidarnost, strpnost, želja po miru in slogi. Mladine, ki se danes počuti izdano.

Evropo preplavlja pandemija. Pandemija politike sovraštva in ustrahovanja. Pandemija, ki je več kot pol stoletja tiho čakala na novo priložnost. Priložnost smo dali. In priložnost bomo vzeli!

Mirno smo brali tvite strankarskih predstavnikov o odsluženih prostitutkah. Mirno smo stali pred moškimi, ki so protestirali proti pravici do splava. Mirno smo opazovali plakate, ki na človeško življenje razpisujejo ceno. In mirno smo poslušali izjave, ki slavijo neonacistične ideje.

Morda posamičen element ni smrtonosen, a je simptom. Simptom širjenja primitivne in prostaške populistične politike. Nevarne politike, ki ljudstvo počasi a vztrajno vabi na odprto morje vsesplošne nestrpnosti in sovraštva. Naše mirno, pasivno prepuščanje radikalnim tokovom pošilja napačno sporočilo. Ne le nam, mladim, temveč celotni mednarodni skupnosti. Ne smemo si dovoliti, da postanemo le še ena šibkih provincialnih deželic, ki so klonile pod pritiski takšnih populističnih ideologij. Poslati moramo novo sporočilo.

Mladi smo danes tu. Sredi izpitnih in maturitetnih obdobij smo danes tu. Ker moramo biti tu. Ker smo prihodnost te države. Prihodnost, ki vsako leto v večjem številu zapušča Slovenijo. Ja, nekaj nas išče boljše izobraževalne ali zaposlitvene priložnosti, a vedno več se nas preprosto boji. Boji bodočnosti v nekdaj demokratični, svobodni državi. Če želimo izboljšati demografsko sliko Slovenije torej raje ustavimo zastraševanje mladine kot da promoviramo višanje rodnosti na račun spolne diskriminacije.

Pod pretvezo domoljubja in zaščito zlorabljene ideje o svobodnem govoru nam osebe s pozicij moči vsiljujejo umetne, lažne vrednote. Ker smo lahke tarče? Ker smo gnetljivi, vodljivi? Naivni in z lahkoto ustrahovani? Danes smo tu. In dokazujemo nasprotno. Mladi smo prihodnost te države. In radi bi, da ta država ostane prihodnost nas. Prihodnost, katere del bomo želeli biti. Prihodnost, na katero bomo ponosni.

Vsi, tako mladi kot stari, imamo dolžnost - zoperstaviti se primitivnosti in brezčutnosti. Sebičnosti in nizkotnosti. Sovraštvu in strahu. Nikakor se v zgodovino ne smemo zapisati kot generacija, ki je mirno dopuščala razčlovečevanje vseh oblik ter nemo opazovala razkroj humanega vrednostnega sistema. Evropo preplavlja pandemija. In mi smo edini protistrup. Bili smo mirni. Strpni in tolerantni do nestrpnih in intolerantnih pridigarjev, ki stojijo na napačni strani zgodovine. A danes tu, na trgu republike, nismo več mirni. Danes končno rečemo dovolj. Dovolj laži, dovolj politike sovraštva. Danes smo brez strahu.