Oglejte si videoposnetek, kaj se je v resnici zgodilo med policistom in vrhovnim sodnikom

Ali posnetek dogodka, ki ga je vrhovni sodnik označil za grobega in poniževalnega, Jana Zobca postavlja na laž?

Vrhovni sodnik Jan Zobec in njegov "mimohod"

© Dnevnik.si

Po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja je časnik Dnevnik danes prejeli videoposnetek varnostnih kamer na ljubljanskem sodišču na Tavčarjevi, od koder je decembra lani vrhovni sodnik Jan Zobec poročal o napadu pravosodnega policista. Zobec je takrat potožil, da mu je policist »odvzel prostost«, se do njega vedel grobo in ga ponižal. Dogodek je ocenil za napad izvršilne na sodno vejo oblasti, dogodek pa ga je tako šokiral, da se je počutil slabo. Napovedal je, da bo zaradi strahu do nadaljnjega ostal doma. Že na kraju dogodka pa je pravosodnemu policistu grozil, da bo ostal brez službe. »Ravnanje pravosodnega policista je bilo zakonito, sorazmerno in strokovno ustrezno,« pa so zatrdili na pravosodnem ministrstvu, potem ko je komisija ugotovila, da nad sodnikom ni bila uporabljena prekomerna sila, ter da je pravosodni policist postopal pravilno, poroča Dnevnik.

"Kot je razvidno s posnetkov varnostnih kamer, je sodnik Zobec odbrzel skozi detektor kovine, ki je zaznal kovino. Zobec se ni ustavil, ter na pozive pravosodnih policistov le odmahnil z rokami in nadaljeval pot proti dvigalu. Nato je s posnetka razvidno, da pravosodni policist zakoraka in nazadnje steče za njim, ga prime pod roko in pospremi nazaj proti kontroli. Vmes se Zobec ustavi, vendar mora nadaljevati pot, policist pa na pol poti do kontrole sodnikovo roko že izpusti," so še zapisali na Dnevnikovem spletnem portalu.

Videoposnetek, na katerem je jasno razvidno, da pravzaprav ni bilo nikakršne drame, o kateri je pričal Zobec, si lahko ogledate na Dnevnikovi spletni strani.