V Skopju tisoči proti "Severni" Makedoniji

Opozicijske stranke v Makedoniji in Grčiji so kritične do dogovora o novem imenu Makedonije, ki ga je v torek z makedonskim premierjem Zoranom Zaevom sklenil grški premier Aleksis Cipras

Grški parlament

© Wikimedia Commons

Demonstranti so včeraj zvečer pred parlamentom v Skopju zaprli okoliške ceste in ulice. Vzklikali so "Makedonija, Makedonija!" in skandirali proti premierju Zoranu Zaevu, ki da je s sklenitvijo sporazuma z Grčijo izdal državo. Gorele so navijaške bakle, slišati je bilo tudi poke petard. Protestniki so se zbrali tudi v drugih mestih po državi.

Vodja grške konservativne opozicijske stranke Nova Demokracija Kiriakos Micotakis je medtem dogovor, po katerem bi se Makedonija po novem imenovala Republika Severna Makedonija, danes označil za slabega. "To, da so (Atene) sprejele obstoj makedonskega jezika in naroda, je nacionalni umik," je poudaril. Premierja Ciprasa je ob tem obtožil, da se gre tajno diplomacijo in dodal, da vlada v parlamentu nima večine za podporo temu dogovoru.

"To, da so (Atene) sprejele obstoj makedonskega jezika in naroda, je nacionalni umik."

(Kiriakos Micotakis, grška opozicijska stranka Nova Demokracija)

Dogovor mora najprej potrditi makedonski parlament. O tem bo odločal prihodnji teden, pri čemer je za ratifikacijo potrebna absolutna večina, ki pa je makedonska vlada nima. Nato bodo jeseni izvedli referendum glede predlaganega imena. Šele nato bodo, če bo predlog na referendumu potrjen, spremenili ustavo.

Vodja makedonske skrajno desne opozicijske stranke VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski je v torek dejal, da dogovor "predstavlja sprejetje vseh grških stališč". To, da je pristal na spremembo ustave ter notranjo in zunanjo uporabo novega imena, po njegovih besedah predstavlja "kapitulacijo Zaeva". Zaskrbljenost je izrazil tudi predsednik Republike Makedonije Gjorge Ivanov, ki je opozoril na ustavnopravne težave.

Sporazumu, ki ga je Zaev sklenil z grškim premierjem Aleksisom Ciprasom v torek, nasprotujeta tako makedonska kot grška opozicija.

Ivanov, ki je član makedonske opozicijske stranke VMRO-DPMNE, je v sredo napovedal, da ne bo podpisal zakona o ratifikaciji, ker da je škodljiv in ponižujoč za Makedonijo.

Vlada je v odzivu obžalovala stališče Ivanova, a poudarila, da bodo o prihodnosti države odločali državljani in ne Ivanov. Obtožili so ga, da ne išče rešitev in si ne prizadeva za integracije Makedonije v EU in Nato, ki sta po mnenju makedonske vlade najvišji nacionalni prioriteti državljanov. Menijo, da Ivanov zavira prihodnost Makedonije in jo potiska v izolacijo, ter ocenili, da bi bilo najbolje, če bi se umaknil iz politike.

Tiskovni predstavnik makedonske vlade Mile Bošnjakovski je tako med drugim zagotovil, da bo država ohranila himno, zastavo in grb, saj državni simboli niso bili nikoli del pogajanj. Povedal je še, da je predvideno, da se bo dogovor uresničil postopoma v petih letih vzporedno z odpiranjem makedonskih pogajalskih poglavij z EU. Zagotovil je tudi, da ostajajo državljani Makedonci in jezik makedonski, glede imenovanja državnih institucij pa je dodal, da bo njihovo imenovanje v skladu z "duhom dogovora".

JOOo78fz0VU