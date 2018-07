"Smo SDK, tožilstvo, inšpekcija, politična stranka in policija obenem"

V posebni številki Mladine Intervju 2018 si lahko preberete tudi pogovor z Lidijo Jerkič, prvo žensko na čelu največjega sindikata v državi

Lidija Jerkič

© Uroš Abram

Sindikati so še edina družbena sila, ki sistematično skrbi za vse bolj okrnjene delavske pravice. Od lanske jeseni največjo slovensko centralo, Zvezo svobodnih sindikatov (ZSSS), vodi 56-letna pravnica Lidija Jerkič, ki je na tem položaju zamenjala neuničljivega Dušana Semoliča. Toda Jerkičeva je že dokazala, da je nalogi kos, pod njenim vodstvom pa sindikati prehajajo na naslednjo stopnjo svojega razvoja.

"Vsak podsistem ima svojo funkcijo, brez gospodarstva seveda ne moremo, kakor ne moremo brez javnega šolstva in zdravstva in kot ne moremo brez upokojencev - in nenazadnje tudi brez sindikatov," pojasnjuje Lidija Jerkič v pogovoru za posebno številko Mladine Intervjuji 2018. V njem se med drugim dotika sedanjih sistematičnih napadov kapitala na pravice slovenskih delavcev in delavk, razkriva pa tudi, kaj si misli o razvpitem vlakcu GZS.

"Vsak podsistem ima svojo funkcijo, brez gospodarstva seveda ne moremo, kakor ne moremo brez javnega šolstva in zdravstva in kot ne moremo brez upokojencev - in nenazadnje tudi brez sindikatov."

(Lidija Jerkič)

V posebni številki Mladine Intervju 2018, ki jo lahko naročite tudi prek naše spletne trgovine, si lahko na 144 straneh preberete 16 poglobljenih pogovorov s 16 aktualnimi intervjuvanci, ki jih je opravilo 8 novinarjev.