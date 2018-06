Poletje brez politikov

Izšla je posebna številka Mladina Intervju 2018

Zunaj je naša posebna edicija Mladina Intervju 2018, sicer že deseta tradicionalna izdaja, v kateri boste našli 16 poglobljenih pogovorov, 16 aktualnih intervjuvance in 8 novinarjev oziroma 144 strani za zgolj 5 evrov. Za boljše razumevanje časa in prostora. Od medijev in fenomenov do družbe, znanosti in kulture.

Tokrat ekskluzivni intervju z legendarnim nogometnim sodnikom Pierluigijem Collino, novinarko TV Slovenija Eugenijo Carl, pisateljico Taiye Selasi, igralko Sašo Pavček, pevko skupine Muff Senido Hajdarpašić, kantavtorjem Iztokom Mlakarjem, legendarnim vremenoslovcem Andrejem Velkavrhom, sindikalistko Lidijo Jerkič, sociologinjo Aleksandro Kanjuo Mrčelo, klinično psihologinjo Polono Matjan Štuhec, itd ...

Med intervjuvanci ni nobenega politika. Za poletje v navdihujoči družbi.

Že na voljo na vseh prodajnih mestih in tudi v naši spletni trgovini na tej povezavi.

#MladinaIntervju2018