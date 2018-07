Veliko ljudi misli, da poje o drogah, ker tako kot imajo v Ameriki »molly«, imajo v Srbiji »slađano«

Senidah med pogovorom za posebno številko Mladine

© Uroš Abram

Senido Hajdarpašić, Slovenko črnogorskih korenin, je pesem Slađana izstrelila med balkanske zvezdnice, predvsem po zaslugi spletnega portala YouTube, kjer ima videospot že več kot 18 milijonov ogledov, kar je številka, ki se je ne bi sramovala marsikatera svetovna zvezdnica. Zdaj jo k sodelovanju vabijo tudi etablirane balkanske pevke, od Jelene Karleuše do Severine.

"Morda pa je Slađana metafora za neki drug svet, sama sem za prispodobo o drogi izvedela šele kasneje, ko sem pesem že posnela."

(Senidah)

Za posebno številko Mladine Intervju 2018 je med drugim spregovorila tudi o tem, kako je bilo odraščati v sami ženski družbi. "Ne vem, kako je odraščati z očetom. Morda tudi zaradi tega, ker pač ne vem, kako to je, s tem tudi nisem imela težav. In morda me zaradi mojega odnosa do tega tudi okolica ni nikoli obremenjevala. Zame je bila moja mama mama in oče in prijateljica. Nič mi ni manjkalo," je povedala o svoji izkušnji netradicionalne družine.

"Senidah je razkrila tudi to, kdo je Slađana, o kateri prepeva. "Veliko ljudi misli, da pojem o drogah, pač o ekstaziju. Ker tako kot imajo v Ameriki »molly«, imajo v Srbiji »slađano«, ime za tekoči ekstazi. Sicer mi je všeč, da poslušalci razmišljajo široko in iščejo tudi skrite pomene. Morda pa je Slađana metafora za neki drug svet, sama sem za prispodobo o drogi izvedela šele kasneje, ko sem pesem že posnela," je povedala.

