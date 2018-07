"Nekateri kolegi svoje politične preference brezsramno vtkejo v na videz nevtralno poročanje"

Eugenija Carl, novinarka, ki se ne da, je spregovorila za posebno številko Mladina Intervju 2018

Eugenija Carl, novinarka TV Slovenija

© Uroš Abram

To je intervju, ki ga pač ne smete izpustiti. Eugenija Carl, primorska dopisnica RTV Slovenija, v njem odkrito, a seveda tudi premišljeno spregovori o svojem delu na nacionalki. Z njo smo se srečali v Izoli, na Bernardinu, kjer je moč videti »najlepši del slovenske obale,« kot je dejala Eugenija Carl, preden se je razživela na temo naše javne televizije.

»Sem velika in goreča zagovornica nujnosti obstoja javne televizije kot branika demokratičnih vrednot ter promotorja odprte, strpne in solidarne družbe. Strankarski škornji ne morejo lomastiti po njej, še bolj nedopustno pa je, da si to pravico jemljejo nekateri kolegi, ki svoje politične preference brezsramno vtkejo v na videz nevtralno poročanje. O tem ne želim molčati, saj je že dovolj drugih, ki ali se pretvarjajo, da je vse v redu ali pa se bojijo oglasiti,« je med drugim povedala.

(Eugenija Carl)

Eugenija Carl svoje publike ne pušča neprizadete, v dvomu o tem, kaj želi povedati. Mnogi jo opisujejo z oceno, da je »temperamentna.« Ampak v Mladinini številki Intervju 2018 ne pristajamo na nivo rumenega tiska, zaradi česar bo bralec oziroma bralka izvedela tudi to, od kod ta njena temperamentnost izhaja. Kaj naredi človeka temperamentnega? Eugenija Carl je odločna, ker v svoje delo vložili veliko energije. V pogovoru podrobno opisuje, koliko truda so z ekipo vložili v zgodbo o kirurgu Zimmermannu. Da dela dobro in prav, pa smo lahko spoznali tudi sami. Po pogovoru jo je namreč presenetil klic iz uredništva, da je na njen naslov prišla pošiljka z belim prahom.

V pravkar izdani posebni številki Mladine Intervju 2018 na 144 straneh objavljamo 16 poglobljenih pogovorov s 16 aktualnimi intervjuvanci, ki jih je opravilo 8 novinarjev. Na voljo na vseh prodajnih mestih tudi v naši spletni trgovini.