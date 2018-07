Bogati demokrati blokirajo Sandersa, ker jih moti demokratični socializem

Zborovanje v Ohiu je bil prvi poskus novih demokratov, da ponudijo privlačno alternativo vzponu »Sandersove populistične levice«, saj se bojijo, da bi senator Bernie ponovno kandidiral za predsednika

Senator Bernie Sanders, zaščitnik neprivilegiranih

V ameriški demokratski stranki se zaostrujejo odnosi med progresivnim krilom, ki ga vodi senator Bernie Sanders, ter novimi (tudi sredinskimi, zmernimi) demokrati. Slednji so po poročanju NBC News v Ohiu začeli akcijo za ustavitev vzpona progresivnih kandidatov, ki ga je pospešila zmaga Alexandrie Ocasio-Cortez na preliminarnih kongresnih volitvah stranke v New Yorku.

Nove demokrate moti demokratični socializem, ki ga zagovarjajo progresivni demokrati, in njihova zahteva za ukinitev službe za priseljevanje in carine (ICE). Skupaj s svojimi donatorji, ki so seveda pripadniki najpremožnejšega sloja, so novi demokrati začeli opozarjati, da demokratsko stranko na letošnjih kongresnih volitvah in predsedniških volitvah leta 2020 čaka katastrofa, če vzpona progresivnega krila ne bodo ustavili. Pripravljati so začeli načrte, kako zaustaviti Sandersa, če se bo spet odločil kandidirati za nominacijo stranke za predsedniške volitve.

Zborovanje v Ohiu je bil prvi poskus novih demokratov, da ponudijo privlačno alternativo vzponu »Sandersove populistične levice«. Milijarder Winston Fischer, ki je bil soorganizator zborovanja, je udeležence nagovoril dvakrat in obakrat poudaril, da jih ne zanima razredni boj s klevetanjem »milijonarjev in milijarderjev«, s katerim Bernard Sanders nabira glasove. »Ne boste me prepričali, da bi sovražil nekoga le zato, ker je bogat. Hočem biti bogat,« je dejal član predstavniškega doma iz Ohia Tim Ryan, ki je eden od možnih kandidatov demokratske stranke za predsedniške volitve 2020.

Predstavniki levega krila stranke pravijo, da so novi demokrati predstavniki finančnega središča Wall Street. Nekateri demokrati, ki so bili izvoljeni v relativno konservativnih predelih države, trdijo, da pripadniki progresivnega krila ne vedo, kaj njihov program pomeni za demokrate zunaj velikih in obalnih mest. Gasilec Jeff Daniels, ki v kongresu predstavlja območje, kjer so leta 2016 podporniki prejšnjega demokratskega predsednika Baracka Obame množično volili republikanca in sedanjega predsednika Donalda Trumpa, razlaga, da je javno zdravstveno zavarovanje, ki ga zahteva progresivno krilo, lahko privlačno za prebivalce New Yorka, kjer je na preliminarnih kongresnih volitvah stranke zmagala demokratična socialistka Alexandria Ocascio-Cortez, ni pa zanimivo za preostali del ZDA.

Na zborovanju v Kansasu, kjer se je Alexandria Ocascio-Cortez pridružila Bernardu Sandersu, se to ni izkazalo kot resnično. »O moj bog, pa so rekli, da tisto, kar smo naredili v Bronxu (predel New Yorka, op. p.), nikogar ne zanima v Kansasu,« je Cortezova po poročanju Guardiana navdušeno vzkliknila, ko je stopila na oder. »Pokazali ste mi, da delovni ljudje v Kansasu podpirate enake vrednote, enake vrednote – kot delovni ljudje kjer koli drugje,« je ugotovila. Povsod, kjer so delovni ljudje, je upanje za progresivno gibanje, je dodala.

V kraju Wichita sta Bernie Sanders in Alexandria Ocasio-Cortez podprla Jamesa Thompsona, v Kansas Cityju pa Brenta Welderja. Oba kot kandidata za poslanca v kongresu v kampanji podpirata univerzalno zdravstveno zavarovanje, brezplačni študij in povišanje minimalne plače, kar so glavne zahteve Bernarda Sandersa in njegovega krila. S to politiko bo težko uspeti v Kansasu, ki je domovina bratov Koch, ki sta plačala več deset milijonov dolarjev za promocijo politike prostega trga. Dionald Trump je v tej zvezni državi leta 2016 premagal kandidatko demokratske stranke Hillary Clinton za več kot 20 odstotnih točk.

A progresivno krilo vidi priložnosti v Filadelfiji in Omahi, kjer so levičarski kandidati zmagali na letošnjih preliminarnih volitvah za kongres, Sanders pa je leta 2016 na preliminarnih volitvah za kandidata demokratske stranke za predsedniške volitve premagal Clintonov za 30 odstotnih točk. Če bi sporočilo sredinskega krila stranke tukaj delovalo, bi Hillary Clinton leta 2016 zmagala, je na zborovanju v Kansasu dejal Thompson.

