Nova zvezda demokratske stranke prihaja iz delavskega razreda

Na preliminarnih kongresnih volitvah demokratske stranke v New Yorku je 28-letna Alexandria Ocasio-Cortez premagala dolgoletnega kongresnika Josepha Crowleyja

Predstavlja Alexandria Ocasio-Cortez novo upanje za ZDA?

© Jesse Korman / WikiCommons

V ZDA imajo novo politično zvezdo. To je 28-letna Alexandria Ocasio-Cortez, ki je na preliminarnih kongresnih volitvah demokratske stranke v New Yorku premagala dolgoletnega kongresnika Josepha Crowleyja. Še pred letom dni je po poročanju Guardiana mešala koktejle v baru Flats Fix na Manhattnu. V predvolilnem oglasu pravi, da ženske, kot je ona, običajno ne kandidirajo. Sama ni le kandidirala, ampak tudi zmagala.

Njena zmaga je del širše zgodbe upornikov demokratske stranke. Napredne ženske so sxe odločile za upor pripadnikom elite, ki ni le zapravila oblasti na vseh ravneh vladanja, ampak ji tudi ni uspelo preprečiti Donaldu Trumpu, da bi postal predsednik ZDA.

Alexandria Ocasio-Cortez je v pogovoru za TV postajo MSNBC pojasnila, da je bila njena kampanja osredotočena na ekonomsko, socialno in rasno dostojanstvo delavskega razreda, zlasti v okrožjih New Yorka Queens in Bronx.

Njena zmaga je bila še toliko bolj sladka tudi zato, ker je njen tekmec Joseph Crowley za predvolilno kampanjo porabil deset krat več denarja. »To tekmo sem začela z škatle s papirji. Imela sem letake in mape, dejansko sem ves čas trkala na vrata in govorila z ljudmi,« je povedala.

Alexandria Ocasio-Cortez je hči matere iz Portorika in očeta iz Bronxa. Odraščala je v delavski skupnosti, na bostonski univerzi je diplomirala iz ekonomije in mednarodnih odnosov, med študijem je delala za pokojnega senatorja Teda Kennedyja. Po diplomi se je vrnila domov v Bronx, kjer je našla službo kot direktorica za izobraževanje. Ko je prišla recesija, si je bila prisiljena najti drugo službo. Kot je povedala za MSNBC, je njena politika odraz njene življenjske zgodbe. »Moja mama je čistila stanovanja in vozila šolski avtobus, ko je moji družini grozila deložacija, sem začela delati kot točajka in natakarica. Razumem bolečino pripadnikov delavskega razreda, ker sem jo sama izkusila,« razlaga.

Alexandria Ocasio-Cortez je hči matere iz Portorika in očeta iz Bronxa. Odraščala je v delavski skupnosti, na bostonski univerzi je diplomirala iz ekonomije in mednarodnih odnosov, med študijem je delala za pokojnega senatorja Teda Kennedyja.

Leta 2016 je podpirala senatorja Bernarda Sandersa, ki je izgubil nominacijo demokratske stranke za predsednika ZDA proti nekdanji zunanji ministrici Hillary Clinton. Skupaj z aktivisti je na območju Standing Rock protestirala proti gradnji plinovoda, ki bi prečkal ozemlje staroselcev. Sedanji predsednik Trump je oživil ta projekt, ki ga je njegov predhodnik demokrat Barack Obama ustavil. Ko je Trump zmagal na predsedniških volitvah, je Alexandria Ocasio-Cortez začutila, da mora narediti več.

Maja lani se je s prigovarjanjem aktivistov odločila izzvati kongresnika veterana Josepha Crowleyja, za katerega so se razširile informacije, da je naslednji na vrsti za vodjo demokratov v predstavniškem domu. »Mi imamo ljudi, oni imajo denar,« je Alexandria Ocasio-Cortez dejala v enem od predvolilnih oglasov. Dodala je še: »Čas je za potrditev, da nismo vsi demokrati enaki«.

Kampanjo je začela iz nič, trdila je, da Crowley nima stika s pripadniki delavskega razreda v svojem volilnem okrožju, saj zastopa interese finančnega središča Wall Street in korporacij. Na soočenje z Alexandrio Ocasio-Cortez je poslal namestnico latinskoameriških korenin z izgovorom, da ne more biti na dveh krajih hkrati. Alexandria Ocasio-Cortez ga je prek twitterja okrcala, da je poslal nekoga, ki »ji je rahlo podoben«.

»Moja mama je čistila stanovanja in vozila šolski avtobus, ko je moji družini grozila deložacija, sem začela delati kot točajka in natakarica. Razumem bolečino pripadnikov delavskega razreda, ker sem jo sama izkusila.«

Za WNYC je potem, ko je začela kampanjo, povedala, da je politika izključevanja način dela stroja demokratske stranke. Sama je v kampanji naslavljala teme, ki se jih kandidati iz elite demokratske stranke ne dotaknejo. Zavzela se je za ukinitev urada za imigracijo in carinsko izvršbo (Immigration and Customs Enforcement, ICE), ki ga levičarski aktivisti obtožujejo slabega ravnanja z migranti. Podpira uvedbo obveznega zdravstvenega zavarovanja za vse Američane (Medicare for All), brezplačni študij, univerzalno jamstvo za službo, ki pomeni, da bi vlada vsakemu Američanu zagotovila zaposlitev. Pred volitvami je zapustila New York in se v Teksasu udeležila protesta proti ločevanju družin pribežnikov.

V torek zvečer je v baru v Bronxu vidno šokirana zrla v televizijski zaslon, na katerem je prebrala, da je premagala enega najmogočnejših demokratov.

Der Standard navaja, da je njena zmaga tipična glede na razmere v demokratski stranki, kjer med bazo in elito zeva velika luknja. Crowley (56 let) je bil kongresnik skoraj 20 let, od leta 2004 v stranki ni imel tekmeca. Njegov edini cilj na tokratnih volitvah je bil postati vodja demokratov v predstavniškem domu in tako na tem položaju nadomestiti 78-letno Nancy Pelosi. Da bo imel protikandidatko, ni računal.

»Mi imamo ljudi, oni imajo denar.«

Alexandria Ocasio-Cortez je članica demokratičnih socialistov Amerike, ki so lani izstopili iz socialistične internacionale, ker da ta vodi neoliberalistično politiko. Podprle so jo različne skupine od Move On, Brand New Congress, Justice Democrats, Black Lives Matter in Democracy for America. Za kandidaturo je potrebovala 1250 podpisov, zbrala jih je 5000. Njeno geslo je, da tistih z veliko denarja ni mogoče izzivati z več denarja, ampak s povsem drugo igro. Če ji bo uspelo zmagati še na volitvah, ki bodo 6. novembra, bo postala najmlajša ženska, ki ji je uspelo priti v kongres.

wcM11G1lbL0