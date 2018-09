Mreža radikalnih performativnih praks

Festival Spider tudi letos predstavlja vrhunska in eksperimentalna radikalna telesa, ki preizprašujejo uveljavljene družbene strukture in diskurze, tvorjenje pomena v interconi med glasbo, besedo in gibom, hkrati pa praznujejo in utelešajo jezike neizmerljive svobode

Elisa Zuppini

© Nelle de Boer

Med 12. in 16. septembrom bo na različnih lokacijah v Ljubljani (Španski borci, Plečnikovo letno gledališče, Ustvarjalni center Švicarija, Gala hala, Božidar) potekal 7. mednarodni festival radikalnih teles Spider, ki vsako leto prinaša izbor prelomnih evropskih in domačih produkcij na področju performansa in plesa. Pomemben del festivala bo posvečen oživljanju nekdanjega Plečnikovega letnega gledališča (1933) v Tivoliju, kjer se bodo odvili številni dogodki.

"Tokratna izdaja festivala Spider se osredotoča na prakse, ki izhajajo iz naših neizmerljivih sposobnosti, ter hkrati presegajo vsiljena sredstva oblikovanja merljivih medčloveških odnosov. Spider omogoča edinstven in neomejen vpogled v izbrane vrhunske predstave, ki preizprašujejo prevladujoči družbeno-ekonomski in psiho-fizični red ter njegove zgrešene temelje. Čas je, da utelesimo jezik, ki presega paradigme izključevanja, da razkrijemo in sprejmemo razpoko tega obdobja ter preizprašamo in ponudimo drugačne oblike sobivanja," je zapisal umetniški vodja festivala Matej Kejžar.

Michael Schmid, član belgijskega mešanega "električnega orkestra" Ictus bo s participatornim projektom Breathcore v okviru štiridnevne delavnice, z vsakič znova sestavljenim zborom sodelujočih, raziskoval različne načine kolektivnosti skozi prakso in eksperimente dihanja.

Francoski koreograf Noé Soulier, znan po energičnih in robustnih predstavah, bo v predstavi Dejanja in geste, ki so jo kritiki označili kot "eksploziven kalejdoskop dekonstrucije in konstrukcije pomena", s pomočjo štirih plesalcev napadal glasbene podlage Bacha in Johana Jakoba Frobergerja v obliki ostrih prekinitev, ritmičnih preobratov in trenji soočenih tekstur.

Matej Kejžar bo na festivalu premierno predstavil projekt Ples, kjer s pomočjo dveh soplesalcev namerava ukrivljati prostor in čas, da bi praznovali Ples onstran sprejetih norm koreografije in izumili nove načine gledanja.

Vizualni umetnik Christian Botale Molabo se s pomočjo ustnega izročila in zgodb svojega očeta sooča z belgijsko kolonizacijo Konga in kasnejšo Mobutujevo diktaturo.

Južnoafriški performerki Moya Michael & Tracey Rose s "Predstavitvijo Temnopolti labod: Most" preizprašujeta spreminjajoče se plasti vsiljenih identitet.

Mala Kline s "Songi" vzpostavlja performativno predracionalno raziskavo jezika. Tokrat z Markom Pogačnikom oz. njegovimi raziskavami energetske in prostorske konstalacije Ljubljane.

Elisa Zuppin prihaja s performansom LIIL, ki razume telo kot hipersenzibilni decentraliziran sistem utelešenih sil in seizmograf prostora, kjer koža postane konstantno spreminjajoča se topografija in edina država, ki jo dejansko naseljujemo.

Performerski dvojec Leja Jurišić in Marko Mandić se v šesturnem performansu Skupaj ukvarja z večnim idealom uprizorljivosti in vselej nerazrešljivo težavo politike: kaj pomeni biti "skupaj" in kako sploh vzdržati "skupaj", da bo "skupaj" realizacija presežka (naju) ter izmaknitev vsiljenim hierarhijam moči?

V okviru festivala bo potekala tudi glasbena delavnica s flavtistom Michaelom Schmidom in delavnica sodobnega plesa z Moyo Michael, koncert beograjske zasedbe Naked in domačih Šlagwerk, performans Olje Grubić Artistas, najboljši kabarejski šov na tej strani Atlantika in največja dražba umetniških del vseh časov, delo v razvoju Lili M. Rampre, ki raziskuje strategije maskiranja telesnih akcij ter namer, ki jih preusmerjamo in zakrivamo, DJ program ter tradicionalna zaključna zabava z ekipo Dicka in Grete.