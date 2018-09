V eni uri zasluži več kot 4 milijone, njegovi zaposleni pa prejemajo socialno pomoč

Jeff Bezos, ustanovitelj in direktor spletnega trgovca Amazon, v eni sami uri zasluži 4,5 milijona dolarjev, številni njegovi zaposleni pa ne morejo preživeti brez socialne pomoči

Jeff Bezos na uro zasluži več kot večina v celotnem življenju. Povprečen Američan v življenju ne zasluži niti četrtine Bezosove urne postavke.

© Seattle City Council / WikiCommons / Flickr

Novinarji spletnega portala Business Insider so zbrali podatke o zaslužkih 16 najbogatejših Američanov in izračunali, koliko zaslužijo na uro. Med njimi so poslovneži, lastniki in menedžerji tehnoloških velikanov, zvezdniki in športniki.

Na vrhu lestvice je z zaslužkom nekaj manj kot 4,5 milijona dolarjev na uro ustanovitelj in direktor spletnega trgovca Amazon Jeff Bezos. Na drugem mestu lestvice je z zaslužkom dobrih 1,7 milijona dolarjev na uro ustanovitelj in predsednik uprave družbe Facebook Mark Zuckerberg. Na tretjem mestu je Alice Walton, dedinja trgovske verige Walmart, ki na uro zasluži nekaj manj kot 1,4 milijona dolarjev.

Na četrtem mestu je z nekaj manj kot 959 tisoč dolarjev zaslužka na uro investitor Warren Buffett, sledijo mu Larry Page (Alphabet, 925 tisoč dolarjev), Elon Musk (Tesla, 685 tisoč dolarjev na uro), Bill Gates (Microsoft, 457 tisoč dolarjev na uro), Jack Dorsey (Twitter, 205 tisoč dolarjev na uro) in Meg Whitman (nekdanja predsednica uprave družbe Hewlet-Packard/eBay/NewTV, 103 tisoč dolarjev na uro).

Jeff Bezos kot prvi na lestvici v eni sami uri zasluži 157-krat več, kot znaša povprečna letna plača zaposlenih v Amazonu, ki je 28.466 dolarjev. Po podatkih revije Time Bezos v vsega 26 sekundah zasluži toliko, kot v enem letu zasluži zaposleni pri časopisu Washington Post, ki je od leta 2013 v njegovi lasti. Zaposleni na Washington Postu so mu zaradi tega junija poslali odprto pismo z zahtevami za dvig plač in več bonitet. »Prosimo vas, da pokažete svetu, da niste prvi le po ustvarjanju premoženja, ampak da ga znate deliti tudi z ljudmi, ki so vam ga pomagali ustvariti,« so napisali.

Milijarderji iz tehnoloških podjetij, med katerimi je Jeff Bezos, velike večine bogastva ne ustvarijo s plačo ali nagradami, ampak z rastjo tečajev delnic njihovih podjetij, kar pomeni, da bi lahko denar metali v morje, pa bi bili vsak dan bolj bogati.

Novinarji revije Time navajajo, da milijarderji iz tehnoloških podjetij, med katerimi je Jeff Bezos, velike večine bogastva ne ustvarijo s plačo ali nagradami, ampak z rastjo tečajev delnic njihovih podjetij, kar pomeni, da bi lahko denar metali v morje, pa bi bili vsak dan bolj bogati. Bezos je imel na začetku letošnjega leta za 99 milijard dolarjev premoženja, do sredine avgusta je na račun rasti delnic podjetja Amazon zaslužil 59 milijard dolarjev. Na dan je tako v poprečju zaslužil 260 milijonov dolarjev ali 10,8 milijona dolarjev na uro ali 3000 dolarjev na sekundo. Časopisno družbo Washington Post je leta 2013 kupil za 250 milijonov dolarjev. To pomeni, da bi jo letos lahko kupil z dnevnim zaslužkom.

Ker številni zaposleni v ZDA prejemajo tako nizko plačo, da so upravičeni do državne subvencije za hrano (food stamps), je senator demokratske stranke Bernard Sanders po poročanju Washington Posta predstavil predlog zakona, ki bo, če bo sprejet, od delodajalcev, ki imajo vsaj 500 zaposlenih, kot so Amazon, Walmart ali Mc Donlad's, zahteval, da z davkom v celoti pokrijejo znesek socialne pomoči, ki jo prejemajo njihovi zaposleni. Namen zakona je prisiliti delodajalce, da bodo zaposlenim plačevali plače, s katerimi je mogoče živeti. Država ZDA zaposlenim z nizkimi plačami na leto izplača 150 milijard davkoplačevalskih dolarjev socialnih pomoči.

Bernard Sanders je ob predstavitvi predloga zakona, ki so ga poimenovali »Ustavimo Bezosa« pojasnil, da je njegov namen preprečiti, da bi davkoplačevalci še naprej subvencionirali najbogatejše ljudi državi, ki svojim zaposlenim ne plačujejo primernih plač. Sanders je predlog zakona predstavil dan potem, ko je podjetje Amazon na borzi preseglo vrednost 1000 milijard dolarjev.

Med zvezdniki po izračunu novinarjev Business Insiderja na uro z dobrimi 27 tisoč dolarji največ zasluži igralec George Clooney.