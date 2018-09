Zakaj bi policija civilno družbo obtožila nezakonitega delovanja?

Javno pismo v zvezi z obtožbami policije zoper Pravno informacijski center nevladnih organizacij (PIC)

Članek v današnjem časniku Delo

© Mladina

Kot specialistka za azilno pravo z osuplostjo spremljam pogrom zoper nevladne organizacije, ki delujejo na področju mednarodne zaščite. Članek »Kje je meja nevladnikov?« (objavljen v časniku Delo 13. septembra 2018) namiguje, da je delo Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij PIC nezakonito in problematično.

To ne drži. Pravica do pravne pomoči je temeljno postopkovno jamstvo po Direktivi 2013/32/EU o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite. Po 8. členu te direktive so države članice EU dolžne informirati migrante o možnosti zaprositi za azil. To so dolžne storiti takrat, ko so ti ljudje pridržani na mejnih prehodih ali centrih za pridržanje in kadar je mogoče sklepati, da bodo podali prošnjo za azil.

In to še ni vse: po drugem odstavku istega 8. člena direktive so države dolžne tudi zagotoviti organizacijam in osebam, ki izvajajo pravno svetovanje in zastopanje, učinkovit dostop do prosilcev na mejnih prehodih, vključno s tranzitnimi območji, na zunanjih mejah. Ker slovenske oblasti tega dostopa (do potencialnih prosilcev za azil na mejah) ne zagotavljajo, nevladne organizacije pravno pomoč nudijo, če in ko jih ljudje kontaktirajo, ko so že v Sloveniji.

Če je pravna podlaga jasna, zakaj bi policija civilno družbo obtožila nezakonitega delovanja? Morda zato, ker so mediji in nevladne organizacije pred nekaj meseci razkrili nezakonito policijsko obravnavanje migrantov – policija jim je preprečevala dostop do azilnega postopka in jih množično in kolektivno vračala na Hrvaško. Očitke policije zoper nevladne organizacije je torej očitno treba razumeti predvsem kot napad na tistega, ki opozarja na nepravilnosti. Povedano drugače: nevladni sektor je razkril problem v policijskih postopkih, policija pa sedaj s kazanjem s prstom na nevladni sektor poskuša odvrniti pozornost od svojega lastnega problematičnega delovanja.

Policija je represivni državni organ z obsežnimi pooblastili, ki jih je mogoče tudi zlorabiti. Civilna družba pa je tu (tudi) zato, da državnim organom nastavlja ogledalo. Če policiji ni všeč lastna podoba v ogledalu, naj ne meče kamnov vanj. Poskrbeti mora, da bo podoba v ogledalu spodobna.

Lep pozdrav,

Dr. Neža Kogovšek Šalamon, LL.M.

Ljubljana