Štiridnevni delovni teden za enako plačo

Poskusna uvedba dela prostih petkov

© Pixabay

Novozelandsko finančno in nepremičninsko podjetje Perpetual Guardian je uradno uvedlo štiridnevni delovni teden in zaposlenim ohranilo enake plače, kot so jih imeli, ko so delali pet dni na teden. Tako imajo petke ob enaki plači proste, poroča die Zeit. Pred nekaj meseci so v Perpetual Guardian krajši delovni teden uvedli poskusno. Strokovno so ta poskus spremljali strokovnjaki Auckland Business School.

V podjetju Perpetual Guardian so novembra 2017 z anketo med zaposlenimi ugotovili, da vsak drugi zaposleni ni zadovoljen z delovnim časom. Samo 54 odstotkov jih je navedlo, da jim ni težko usklajevati zasebno življenje in delo. Nezadovoljni so v glavnem izpostavljali, da imajo premalo časa za preživljanje časa s svojimi majhnimi otroki ali starejšimi svojci. Zaradi tega so na delovnem mestu manj učinkoviti.

Na podlagi rezultatov ankete se je vodstvo podjetja odločilo marca in aprila letos testno uvesti skrajšani delovni teden, kar pomeni, da so zaposleni s petkom dobili podaljšani konec tedna. Anketa po uvedbi testa je pokazala, da se zdaj zaposleni tako fizično kot psihično počutijo bolje. Da jim uspeva dobro usklajevati zasebno življenje in delo pravi 78 odstotkov vprašanih. Manj kot pred uvedbo prostih petkov jih je navedlo, da so pod stresom. Tudi na splošno so zaposleni bolj zadovoljni, bolj kot prej občutijo pripadnost družbi Perpetual Guardian.

Andrew Barnes, predsednik uprave, navaja, da se tudi produktivnost podjetja kljub skrajšanju delovnega časa ni zmanjšala. Zdaj je skrajšan delovni čas v podjetju Perpetual Guardian norma. Zaposleni imajo na izbiro skrajšani delovni čas po osem ur na dan od ponedeljka do četrtka in druge modele prožnega delovnega časa.

Odločitev Perpetual Guardiana so pozdravili tudi na novozelandskem ministrstvu za delo. Minister Ian Lees-Galloway je napovedal, da bo rezultate testa uporabil kot podlago za razmislek o novi delovnopravni zakonodaji.

Povsod po svetu podjetja iščejo rešitve za uvedbo prožnejšega delovnega časa. Večina pa s skrajšanjem delovnega časa zniža tudi plače zaposlenim.

Povsod po svetu podjetja iščejo rešitve za uvedbo prožnejšega delovnega časa. Večina pa s skrajšanjem delovnega časa zniža tudi plače zaposlenim. Med izjemami je podjetje Tower Paddle Boards iz ZDA, ki je leta 2016 uvedlo peturni delavnik in v testni fazi zaposlenim podvojilo plače. Zdaj je peturni delavnik v tem podjetju standard, plače zaposlenih so odvisne od učinkovitosti. Kdor v petih urah naredi enako, kot je prej naredil v osmih urah, je ohranil plačo za osem ur.

Če bi produktivnost padla, bi se ustanovitelj in direktor podjetja Stephan Aarstol o plačah pogovoril. V podjetju dela le devet ljudi in do zdaj jim je uspevalo poslovanje izboljševati. Tower Paddle Boards letos pričakuje osem milijonov evrov dobička.

»Če bi okoli 800.000 zaposlenim, ki delajo 40 ur na teden, delovni čas skrajšali na 36 ur, bi dobili na voljo dodatnih 3.200.000 delovnih ur. To je novih 88.888 zaposlitev,« je za Slovenijo v Mladini leta 2011 napisala sociologinja dr. Valerija Korošec.