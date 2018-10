Aparati za premišljevanje družbe

Razstava intermedijske umetnice Tanje Vujinović ob 20. letnici njenega ustvarjanja.

V Galeriji Kapelica v Ljubljani bodo danes, 9. oktobra ob 20.00 odprli razstavo intermedijske umetnice Tanje Vujinović z naslovom Destilatorji eliksirjev, ki je del večletnega projekta Antropomorfni stroji ob dvajseti obletnici njenega ustvarjanja. Projekt vključuje monografijo in serijo razstav, ki so delno preglednega značaja, skozi nove in prvič prikazane instalacije o eliksirjih pa povzema ključno v temah, ki opredeljujejo njena dela. Instalacije, ki jih imenuje aparati za premišljevanje družbe, so sestavljene iz zvoka, videov, objektov in interaktivnih računalniških del, ki jih lahko razumemo kot antropomorfne in abstraktne stroje.

Razstava vključuje instalaciji Eliksir stroj in Vrt pilul eliksirja ter Spiritus Agens, ki raziskujejo različne vloge tehnoloških dejavnikov, od taoističnih nesmrtnih, telesnih in podobnih subjektov, ki so del grške mitologije, prek avtomatonov, avatarjev ali robotov, pa vse do sodobnih kreacij umetne inteligence. Ob raziskovanju in analiziranju preteklosti, sedanjosti in potencialne prihodnosti umetnica preizprašuje stanje stvari in možne scenarije za prihodnost, saj sodobne prakse pomlajevanja vključujejo ekstremne oblike prehranjevanja, uporabe velikih količin prehranskih dodatkov in šport, da bi ohranili odlično mentalno in telesno pripravljenost. Medicinski posegi vključujejo tako kozmetične korekcije telesa, a tudi sistemske posege, ki sodijo, vsaj za večino nas, v domeno futurizma in kjer se razmišlja in deluje v smeri zdravljenja z matičnimi celicami in geni, aplikacijo nano tehnologij, gojenju nadomestnih organov in razvoju novih vrst zdravil ter z aplikacijo že poznanih preparatov in snovi na drugačen način. Osredotočena na svojo prakso tudi tukaj znova uporablja različne oblike antropomorfnih sredstev za nadaljevanje raziskovanja odnosa med telesom, umom in tehnologijo.

"Ob dvajseti obletnici mojega umetniškega ustvarjanja, sem se vrnila na ključne teme, ki sem jih obravnavala v preteklosti in skozi to izkušnjo analiziranja predhodnih projektov sem razvila Destilatorje eliksirjev. Poudarek je v odnosu med telesom in tehnologijo, zgodovini medicine, začasnih opazovalnih postajah, parkih, šumu ter kozmologiji. Naprave so proizvod razmišljanj o telesu in tehnologiji skozi zgodovino uradne in alternativne medicine. Antropomorfni agenti, v tem primeru objekta A in B, skozi katere se raziskovanje odvija, so navdahnjeni z dolgo zgodovino animizma kot projekcije zavesti v naravo, mitologijo, zlasti grško mitologijo, ki je vezana na medicino, taoizomom, kot tudi s sodobnimi agenti umetne inteligence. Medtem ko raziskujem in analiziram preteklost, sedanjost in potencialne prihodnosti, razmišljam o stanju stvari in možnih scenarijih za prihodnost," pravi Tanja Vujinović.

Tanja Vujinović je leta 1999 diplomirala na Fakulteti za likovno umetnost na oddelku za slikarstvo v Beogradu. Bila je gostujoči študent na Akademiji za umetnost v Düsseldorfu pri Janu Dibbetsu. Leta 2010 je doktorirala s področja Filozofije in teorije vizualne kulture na Fakulteti za humanistične študije v Kopru.

Mednarodno uveljavljena umetnica na področjih intermedijske in vizualne umetnosti, že dvajset let razstavlja instalacije in interaktivna računalniška dela. Znana je po svojevrstnih delih, v katerih raziskuje odnos med človekom in tehnologijo. Od leta 1997 so bila njena dela razstavljana v številnih pomembnih galerijah in muzejih po vsem svetu, kot so Muzej sodobne umetnosti v Strasbourgu, Kunst Palast Muzej v Düsseldorfu, Muzej sodobne umetnosti v Denverju, Kunsthaus v Meranu, Mednarodni forum Medienturm v Gradcu, Galerija Cornerhouse v Manchestru, Muzej sodobne umetnosti v Istanbulu, Muzej Fondacija Vasarely v Aix en Provence, Künstlerhaus na Dunaju in drugod. Do sedaj je razstavljala na 140 skupinskih in 30 samostojnih razstavah doma in v tujini.