Ljubljana že v prvem krogu zavrnila politiko SDS

Vzporedne volitve kažejo, da je v Ljubljani že v prvem krogu zmagal zdajšnji župan Zoran Janković, v Mariboru pa se bosta favorita Kangler in Arsenovič pomerila v drugem krogu

Tako je aktualni župan Zoran Janković oddal svoj glas v Ljubljani

© Gašper Lešnik

Danes so po državi potekale lokalne volitve, na katerih so državljanke in državljani v svojih krajih volili županske kandidate in mestne svetnike. V Ljubljani, prestolnici Slovenije in največji občini v državi, je pričakovano ponovno zmagal zdajšnji župan Zoran Janković, prejel naj bi približno 58 odstotkov glasov. Tako kažejo vzporedne volitve Dnevnika, ki jih je za časnik pripravila agencija Ninamedia. Jankovićev osrednji tekmec, kandidat SDS Anže Logar, je za njim daleč zadaj, saj je glede na vzporedne volitve prejel komaj 30 odstotkov glasov, kar pomeni, da drugega kroga v Ljubljani ne bo. Prestolnica, ki tradicionalno voli leve kandidate, je tako ponovno zavrnila politiko Janševe stranke SDS, kljub temu, da so v bitko poslali svojega najmočnejšega kandidata. Rezultati Dnevnikovih vzporednih volitev kažejo tudi, da naj bi Janković prejel tudi največ glasov v mestnem svetu, saj je njegova lista prejela dobrih 43 odstotkov. Poraženec Logar rezultata vzporednih volitev ni želel komentirati.

Janković meni, da je na tokratnih volitvah prišlo do delitve glasov levo-desno in da je to največ, kar lahko desnica dobi v Ljubljani, saj da je v Ljubljani razmerje med desnico in levico 70:30. S takšno podporo levega pola bo Ljubljana ostala "mesto brez žic - tako okrog Ljubljane kot v glavah".

Janković je na vseh dosedanjih rednih volitvah s protikandidati opravil v prvem krogu. Zasledovalce z desnosredinskega političnega pola je premagal prepričljivo - leta 2006 je s 63 odstotki slavil pred drugouvrščenim Francetom Arharjem (SDS, NSi + SLS), leta 2010 s skoraj 65 odstotki pred Zofijo Mazej Kukovič (SDS), pred štirimi leti pa je z dobrimi 57 odstotki premagal Damjana Damjanoviča (SDS), nekdanjega direktorja Slovenske filharmonije, ki je danes direktor skrajno desnega medija Nova24TV.

Prav tako je Janković v prvem krogu dobil županski mandat na nadomestnih volitvah marca 2012, ko se je po izvolitvi v Državni zbor (DZ) znova vrnil na magistrat. S 60,99 odstotka glasov je premagal drugouvrščeno Mojco Kucler Dolinar (NSi + SDS).

Tesnejša bitka je bila v Mariboru, kjer so obema favoriziranima kandidatoma javnomnenjske ankete kazale približno enako število glasov. Zato volivke in volivci v štajerski prestolnici niso presenečeni, da bosta Franc Kangler in Saša Arsenovič morala počakati na drugi krog (več v tabeli spodaj).

Anžetu Logarju, kandidatu SDS za župana Ljubljane, se kljub močni angažiranosti ni uspelo uvrstiti niti v drugi krog lokalnih volitev v prestolnici

© Gašper Lešnik

Uradne rezultate, po skoraj vseh preštetih glasovih v Ljubljani, si lahko ogledate spodaj, do zdaj preštete glasove po posameznih občinah pa lahko spremljate na tej povezavi.

