Skoraj filmska zgodba lokalnega gibanja, ki mu je uspelo priti v drugi krog županskih volitev

Civilna iniciativa v piranski občini je v pičlih nekaj mesecih prerasla v politično stranko, šla na lokalne volitve in s svojim županskim kandidatom prišla v drugi krog

Genio Zadković, kandidat za župana občine Piran, in Slavko Franca, soustanovtelj Gibanja za občino Piran, s svojim starodobnikom, ki želi s prodajo starodobnika finančno pomagati svoji denarno podhranjeni politični stranki

© arhiv Slavka France

Kdor ne verjame, da se lahko na volitvah doseže vrhunski rezultat brez pomoči etabliranih političnih strank in zgolj s civilno iniciativo, mora pogledati volilne rezultate v občini Piran. Slednja ni tako majhna, kot se vam morda zdi, saj poleg Pirana združuje tudi kraje Portorož, Lucijo, Strunjan in druge. Skupni seštevek vseh volilnih upravičencev je 15.153. Zgodba lokalca Genia Zadkovića je zgodba o uspehu. Kot županskemu kandidatu Gibanja za občino Piran (GZOP) se mu je uspelo uvrstiti v drugi krog, saj je prejel dobrih 33,5 odstotka glasov oziroma skoraj toliko (dejansko gre za razliko glasov, ki jih lahko preštejemo na prste dveh rok) kot uveljavljeni politični obraz Tomaž Gantar, nekoč že župan Pirana in celo nekdanji minister. Zadković in Gantar se bosta v drugem krogu volitev pomerila čez nekaj tednov. Omenjeno gibanje GZOP zmagalo tudi v občinskem svetu, pa čeprav so mu na začetku kampanje očitali, da gre »zgolj za leglo čudakov«.

Zgodba GZOP je sveža, saj se je začela komaj pred nekaj meseci, politično stranko pa so registrirali konec julija, ko so zbrali 333 podpisov. Pred tem so delovali le prek Facebooka, kjer so se zbirali podobno misleči, ki so želeli v svoji občini nekaj premakniti, Facebook skupina je v zelo kratkem času nabrala nekaj tisoč članov in gibanje se je formiralo. Tu je, poleg županskega kandidata, ključno vlogo odigral soustanovitelj in lokalni primorski zvezdnik Slavko Franca, ki je desetletja preživel na ladjah kot strojevodja, je danes znan po tem, da ima v svoji hiši muzej posvečen britanski skupini The Rolling Stones in da zbira starodobne avtomobile. Tudi Zadković, letnik 1964, sicer strojni tehnik, je bil pomorščak, a le kratek čas, nato je prodal stanovanje, da si je lahko kupil fotolaboratorij, kjer še danes razvija fotografije. Politika ga je vedno zanimala, pravi, a nikoli ni bil v nobeni stranki. "V občini Piran je oblast skorumpirana, lokalni politiki so se zlizali z mafijo in ne delajo več v dobro ljudi. To občani opažamo že leta, zato je čas za spremembe," poudarja Zadković, ki se mu je še posebej zameril SD. "Naša volilna kampanja je bazirala na pičlih 3.000 evrih, ljudem pa nismo pustili, da prispevajo več kot 10 evrov na posameznika," dodaja.

Slavko Franca pravi, da v politiko ne bo šel in bo ostal "v ozadju", je pa prav on tisti, ki je kolesje pognal naprej, saj se je vse skupaj začelo z zaprtjem lokala Kanela, ki je bil v Portorožu nekakšno zbirališče ljubiteljev kakovostne glasbe, tam so se organizirali tudi koncerti in podobno. Za konec Kanele, pomembnega lokalnega kulturnega pribežališča, Franca in kompanija krivijo sedanjega župana Petra Bossmana in občinsko podjetje Okolje, lastnika zemljišča. "Tam so zdaj zaprta stranišča in skladišče za traktor ter orodje. Tako se ne dela. Občina ne posluša ljudi in dela ravno nasprotno. Jaz sem upokojenec in moje poslanstvo je hranjenje mačk, sprehajanja, poslušanje glasbe, delo na vrtu, čakanje v ambulantah in kosila s tabletami, zato moramo prostor urediti za mlade. Na njih je, da rešijo, kar je moja generacija uničila in razprodala," poudarja Franca, ki je za potrebe promocije stranke GZOP poklical celo svojega starega prijatelja Chrisa Jaggerja, brata velikega Micka, da je pred volitvami v Portorož prišel odigrati celoten koncert. Na koncu se je manj slavni od bratov Jagger celo podpisal na domiselno prebarvan avtomobil, ki so ga člani stranke uporabljali kot ulično reklamo na kolesih.

Zaradi drugega kroga županskih volitev se je Slavko Franca celo odločil, da proda svojo celotno zbirko starodobnikov in celoten denar pokloni Gibanju za občino Piran, saj pravi, da se "matrajo" z drobižem za kampanjo, na vračilo denarja pa ne računa.

