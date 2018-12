Šiško obtožen

Tožilstvo vztraja

Poveljnik varde Andrej Šiško

Mariborsko okrožno tožilstvo je zoper vodjo t. i. Štajerske varde Andreja Šiška vložilo obtožnico, v kateri predlaga tudi podaljšanje njegovega pripora, ki traja že dva meseca.Obsežen obtožni akt na 77 straneh vsebuje bolj ali manj vse dosedanje aktivnosti in izsledke preiskave zoper Šiška in soobtoženega Mateja Lesjaka (v času storitve domnevnega kaznivega dejanja člana izvršilnega odbora podmladka SDS), ki je obtožen pomoči pri storitvi kaznivega dejanja »ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve«, kar tožilstvo Šišku očita.

V obtožnici tožilstvo navaja dokaze ter predlaga izvedbo zaslišanja številnih prič in predstavitev številnih dokazov. Šiškova kazniva dejanja naj bi se dokazovala ne zgolj z ustanovitvijo in postrojem t. i. Štajerske varde, pač pa že z aktivnostmi in javnimi nastopi v obdobju slabih dveh let prej.

V tistem času, piše v obtožnici, je kontinuirano »pozival in ščuval k spremembi ustavne ureditve in strmoglavljenju njenih najvišjih državnih predstavnikov, torej k neposredni storitvi kaznivega dejanja oboroženega upora«.

Med dokaze spada prepričevanje javnosti, da policija in vojska nista sposobni zagotoviti varnosti v državi, »spodbujanje ustanovitve nezakonitih oblik oboroženih sil«, ustanavljanje Dežele Štajerske in »grožnje tedanjemu predsedniku vlade Miru Cerarju, ki ga je imenoval za veleizdajalca, rodomornika, genocidnika, lažnivca, prevaranta in morilca ter mu napovedal, da se mu bo zgodila stara ljudska pravda Kramola (nasilni upor zoper vladarja in oblast)«. Ne nazadnje pa na storitev kaznivega dejanja po mnenju tožilstva kaže tudi sama ustanovitev t. i. Štajerske varde.

Obtožnica vsebuje tudi izpovedbe, ki jih je Šiško v dosedanjem teku postopka dal v svoj zagovor. Med njimi tudi že večkrat slišano, da je šlo zgolj za provokacijo, da bi se javnost in politika zganili in naredili red v državi. Čeprav je več let izzival v številnih javnih nastopih in celo političnih soočenjih, Šiška doslej nihče ni jemal prav resno. Pa bi ga morda morali – in tožilstvo zdaj ga.

V času, ko je v priporu, je na volitvah za župana Maribora Šiška podprlo kar 641 volivcev iz Maribora. Dobil je 1,44 % vseh glasov.